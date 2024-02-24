Нужны непопулярные решения, – военный рассказал, какой должна быть мобилизация

Украинская власть не смогла спланировать темпы набора, подготовки и пополнения войск в 2022 году, что заставило спешить с призывом, не решив основных вопросов, которые вызывают беспокойство в обществе.

Сейчас предложенный правительством законопроект о мобилизации отправили на доработку. Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, какой должна быть мобилизация.

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О военнообязанных

Федоренко отметил, что когда обсуждаются мобилизационные процессы, государство обязано сделать следующие вещи: все с 18 лет, кому позволяет состояние здоровья, должны быть военнообязанными и обязательно пройти общую военную подготовку, а также получить необходимые военные специальности.

Впрочем, это не значит, что все будут воевать. Это не значит, что если ты военнообязанный – это что-то "неизбежное". Это значит, что когда наступит время, ты будешь иметь необходимые знания и умения для того, чтобы защитить свою семью, потому что именно с нее начинается государство.

То, что мы наблюдали в начале полномасштабной войны, когда тысячи людей впервые взяли в руки оружие и шли на прямые боевые столкновения, тогда некоторые не знали, как с оружия снимается предохранитель, некоторые не знали, как снаряжается магазин, некоторые не знали, что такое прицельное устройство.

"Все эти люди собой, своими телами, волей, мотивацией, закрыли от нашествия врага наше государство. Именно добровольцы, я считаю, которые активно пошли воевать, сыграли одну из решающих ролей в том, что противнику не удалось реализовать свои намерения", – сказал военный.

Если бы в то время нация была подготовлена и каждый имел понимание военного дела, мы имели бы гораздо меньшие потери и совсем другой результат на поле боя.

О демобилизации

Федоренко признал, многие политики продолжают бороться за политические дивиденды в желании переизбраться. Тот, кто сейчас не является действующим депутатом или не занимает какую-то должность, он хочет ее занять или избраться.

"Из многих телеканалов и СМИ звучит информация, которую хочет слышать общество. Решение, что все военнообязанные подготовлены – это непопулярные решения. Или разговор о том, что демобилизация через 36 месяцев не является возможной для тех, кто воюет 3 года. Или если эту норму примут, никто не говорит, что произойдет дальше", – отметил командир батальона БпАК.

И добавил, что тогда будет отток кадров, которые уже 3 года воюют и которые надо пополнить. Придут молодые люди, которые не имеют боевого опыта. Конечно, можно "в сжатую" подготовить, но надо боевой опыт – это то, чего нельзя купить ни за какие деньги мира. Этому нужно научиться на поле боя.

Опытные команды, сержанты, солдаты скажут: "Мы выполнили свой долг". Они будут правы и по закону будут демобилизованы. После мы будем иметь увеличение количества потерь на поле боя, потому что личный состав будет не опытный. Как следствие, есть риск потери территории.

"Что здесь нужно было бы сделать? Непопулярные решения, но надо сказать честно украинцам: "Друзья, мы не можем отпустить вас на текущий момент или через год. Нам надо сейчас, почему мы и проводим мобилизацию, чтобы пополнить потери, которые у нас есть"", – заметил боец.

Это не только о тех, погибших в борьбе за независимость, но и о тех, кто потерял способности выполнять задачи в Вооруженных Силах Украины. Поэтому нужно пополнить потери и сформировать резерв, чтобы он комбинированно с опытными войсками выполнял задачи на поле боя.

А те, кто воюют уже 2 года имели возможность по ротации уйти в тыловые зоны на 2 – 3 месяца и во время пребывания там совершенствовали свои умения, проводили боевое слаживание, учили молодое пополнение и передавали опыт. И самое главное – военные, которые 2 года воюют, смогут встретиться со своими семьями. Возможно, у кого-то родился ребенок, а он ее видел в лучшем случае один раз.

Если удастся обеспечить такой принцип, мы будем иметь резерв Вооруженных Сил, который можно будет применить в случае, если противник откроет еще одно направление и будет эскалация конфликта. Если этого не произойдет, мы будем иметь кем обеспечивать ротации. Потому что военные, которые не видят своих детей и семей, они стремятся увидеть тот свет в конце тоннеля, когда будет возможна демобилизация.

"Сейчас демобилизация возможна только, если потеряли способность по здоровью или в результате гибели <...> Я считаю, что сейчас время не политики и политических сил, мы все воюем под сине-желтым флагом. Но с людьми надо говорить честно и настраивать рекрутинговые компании для того, чтобы военный или гражданский четко знал, куда он попадет, когда пойдет воевать, что его ожидает", – отметил Юрий Федоренко.

Россия сейчас "забрасывает" в общественное пространство пропаганду, которая была в 2022 году, когда все шли воевать. Будто сегодня взял в руки оружие – завтра находишься на передней линии. Однако никого не подготовленного на фронт не отправляют. Есть общевойсковая подготовка, в случае необходимости специализированная, затем боевая работа в подразделении, далее выполнение боевых задач.

Коротко о мобилизационном законопроекте

В Верховной Раде 30 января был зарегистрирован правительственный проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Минобороны называет законопроект №10449 обновленной версией законопроекта №10378, но со своими изменениями и дополнениями.