Законопроект о мобилизации возвращают на доработку, – Арахамия
Источник:Давид Арахамия
В четверг, 11 января, состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме. Законопроект о мобилизации решили вернуть на доработку.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа". Давид Арахамия рассказал, что инициатору законопроекта также будут переданы предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах.
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Возвращают на доработку вместе с предложениями
Арахамия отметил, что на совещании были главнокомандующий ВСУ Залужный, начальник Генштаба Шаптала, министр обороны Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.
Заметил, что главный вопрос – это именно законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождению военной службы.
Также депутат добавил, что его обсуждали в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства о работе с тайной информацией.
Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию,
– подчеркнул глава фракции.
Добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации. Арахамия отметил, что по результатам совещания, законопроект возвращают инициатору.
"Одновременно передаем предложения, наработанные на Комитете и в рабочих группах", – сообщил нардеп.
Кратко, что этому предшествовало
- Заметим, что вечером 10 января СМИ со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа" сообщали, что законопроект вернут обратно в Кабинет Министров на доработку.
- В частности, собеседник отметил, что 11 января Комитет должен принять решение отправить законопроект на доработку, проголосовать в зале. Далее "Кабмин сразу внесет новую версию, и в пятницу зал проголосует новый текст, если все пойдет по плану".
- Также СМИ писали, что Арахамия собирал "слуг", чтобы обсудить законопроект о мобилизации. Впрочем, позже сам нардеп заявил, что якобы удивлен информацией о "каких-то решениях фракции". Кроме того, призвал доверять только официальным источникам.
- Также Арахамия отмечал, что все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете. Добавил, что туда пригласили военное командование и руководство Минобороны.