Несмотря на ряд возражений: Комитет Рады одобрил перенаправление военного НДФЛ в госбюджет

Комитет Верховной Рады по бюджету 19 сентября поддержал законопроект №10037. Он предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в государственный.

Напомним, что Кабмин подал в Верховную Раду этот законопроект 14 сентября. Военный налог на доходы физлиц хотят направить на закупку техники и производство оружия.

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Перенаправление военного НДФЛ в госбюджет поддержали

Председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Украины, народный депутат Роксолана Подласа рассказала, что законопроект №10037 поддержали.

Бюджетный комитет поддержал за основу и в целом законопроект №10037 по перенаправлению военного НДФЛ в государственный бюджет, а также зачисление средств Дорожного фонда в общий фонд госбюджета,

– написала народная избранница.

По данным источника "Экономической правды" в бюджетном комитете, голосование по законопроекту должно состояться до конца недели.

Законопроект позволит привлечь на производство и закупку оружия 25,8 миллиарда гривен в текущем году и 93,7 миллиарда гривен в следующем. В Министерстве финансов уверяют, что повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.

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Изъятие НДФЛ может ослабить общины

По мнению нардепа Оксаны Продан и исполнительного директора Ассоциации городов Украины Александра Слобожана, налоги военных могут просто раствориться в госбюджете.

Когда Минфин пишет, что военный НДФЛ увеличился после 24 февраля, это не значит, что с того дня количество воинов возросло на 700 тысяч за счет гражданских. Все, кто сейчас платит военный НДФЛ, до мобилизации платили в общины НДФЛ с зарплат учителей, продавцов, рабочих, служащих, налог на недвижимость, единый налог от предпринимательской деятельности. Сегодня этих налогов нет, но есть люди. Они временно сменили специальность, взяв в руки оружие для защиты Украины,

– написали они.

По их словам, украинские общины понесли около 815,6 миллиарда гривен ущерба в результате войны. В то время как государство покрыло лишь 6,83 миллиарда гривен на восстановление поврежденных объектов.