Рада проголосовала в первом чтении за перезагрузку БЭБ: нардеп объяснил, почему это важно
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности Украины. "За" проголосовали 264 народных депутата.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Он также объяснил, что должно измениться, передает 24 Канал.
Важно Законопроект о мобилизации принят в целом во втором чтении
Рада поддержала перезагрузку БЭБ
Как сообщил Железняк, законопроект о перезагрузке БЭБ поддержали в первом чтении. "За" проголосовали 264 нардепа, против – 5.
Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная перерегистрация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата; детально прописана переаттестация; детально прописана процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7,
– объяснил Железняк законопроект о перезагрузке БЭБ.
Рада проголосовала в первом чтении законопроект о БЭБ / Фото Ярослав Железняк
Как проголосовала каждая партия / Фото Ярослав Железняк
К слову, Давид Арахамия публично взял на себя обязательства доработать закон по требованиям МВФ, G7 и бизнеса.
Рада проголосовала за ряд законопроектов
- Кроме законопроекта о мобилизации, Рада также поддержала и другие проекты. Так, за основу приняли законопроект о мобилизации осужденных лиц. Стоит отметить, что мобилизация будет только по контракту, и только по желанию заключенного.
- Парламент проголосовал за законопроект, который предусматривает административное наказание за нарушение правил мобилизации и воинского учета. Стоит отметить, что его приняли только за основу и будут дорабатывать, ведь он имеет немало пунктов, которые должны доработать.
- Рада приняла в первом чтении законопроект о декларировании оружия, полученного во время войны. По состоянию на сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.