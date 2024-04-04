Запрет Московской церкви: кто из нардепов готов поддержать законопроект во втором чтении

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики 4 апреля финализировал правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно деятельности в Украине религиозных организаций. Теперь инициативу должны вынести на второе чтение в сессионный зал.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев отметил, что эта инициатива позволит блокировать деятельность тех организаций, которые подчинены государству-агрессору или распространяют вражескую пропаганду. Говорится, в частности, и об Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется РПЦ.

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Какова позиция "слуг народа" относительно законопроекта

Потураев отметил, что "какие бы ни были заявления лоббистов Московского патриархата, никто не остановит идею, время которой пришло".

В проекте речь не идет об ограничении вероисповедания или демократических стандартов. Когда лоббисты Кремля заявляют, что из-за этого Украина окажется без международной помощи – это блеф. Они понимают, что это их последний шанс защитить кремлевскую агентуру,

– отметил он.

Глава комитета Рады отметил, что речь не только о Московском патриархате, а о любых организациях, которые подчиняются государству-агрессору. А если в уставе религиозной общины нет и слова о связи с Кремлем, но на службе осуществляется реальная подрывная деятельность, – граждане могут обратиться в Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести.

Стоит отметить, что не вся фракция партии власти поддержит эту инициативу, поскольку там есть лоббисты Московского патриархата. В частности, нардеп Евгений Брагар называл законопроект "дискриминационным" и таким, который повлечет "возмущение мирового сообщества".

Но, как утверждают "слуги", вице-спикер Александр Корниенко считает, что законопроект не надо отправлять на Венецианскую комиссию, потому что с ЕС надо согласовывать только те законы, которые могут касаться общего правового поля с ЕС.

В частности, ранее с подачи нардепа Артема Культенко, который поддерживает Московский патриархат, заместитель главы правящей фракции Андрей Мотовиловец обратился к спикеру Руслану Стефанчуку с требованием отправить правительственный проект на Венецианскую комиссию.

Поэтому, учитывая такую ситуацию в "Слуге народа", в частности, по результатам голосования в первом чтении ("за" правительственный проект было 267 голосов), для поддержки этой инициативы надо привлекать другие фракции и группы.

Поддержат ли правительственный законопроект в других партиях

Нардеп Николай Княжицкий из "Европейской солидарности", который входит в профильный комитет и является автором проекта "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций", ранее отмечал, что в правительственном законопроекте уже учли ряд положений и его инициативы.

"Мы много работали над этим законом. Очевидно, что вся фракция "Европейская солидарность" будет поддерживать законопроект и надеется на то, что он получит поддержку также от других фракций, и что он станет действительно эффективным механизмом защиты национальной безопасности государства", – отметил Княжицкий.

Фракция "Голос" также готова поддерживать безотлагательно законопроект и голосовать "за", о чем отмечает заместитель главы фракции Юлия Клименко. Ранее она вместе со "слугой" Александром Аликсийчуком собирала подписи под обращением к Стефанчуку, чтобы этот вопрос вынесли на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

Любые сомнения относительно запрета российских "религиозных" организаций должны исчезнуть после заявления съезда "Всемирного русского народного собора", проводимого под эгидой Русской православной церкви, о священной войне против Украины и фактической индульгенции на убийство украинцев. Эти организации должны быть запрещены как наивысшая угроза национальной безопасности Украины,

– отметила она.

Глава группы "Доверие" Олег Кулинич отмечает, что во втором чтении законопроект будет иметь поддержку и со стороны его соратников. По его словам, этот процесс нужно было запустить уже давно, учитывая политические связи этой структуры с государством-агрессором и ее подрывную деятельность в Украине.

"В то же время, мне кажется, со стороны украинского государства этот шаг для минимизации влияния врага на религиозную жизнь в Украине не должен ограничиваться только законом. Нужно, во-первых, вести активную работу с людьми, прихожанами УПЦ МП, особенно старшим поколением, а, во-вторых, с самими ее священнослужителями. Потому что далеко не все они имеют какие-то антигосударственные умыслы. И далеко не все они в восторге от действий и высказываний их религиозного центра в Москве", – рассказал нардеп.

Что касается группы "За будущее", то ее глава Тарас Батенко тоже заверил, что его депутаты будут голосовать "за". В пресс-службе "Батькивщины" также говорят, что поддерживали проект в первом чтении и будут поддерживать и во втором.

Стоит отметить, что в ближайшее время на согласительном совещании будут формировать повестку дня для сессии Верховной Рады и именно от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии зависит, попадет ли этот вопрос на рассмотрение тогда, когда в сессионном зале будет максимальное количество депутатов. В первом чтении он законопроект поддержал и голосовал "за".