Законопроект об условиях демобилизации Минобороны обещает наработать до 18 декабря, – Костенко

До 18 декабря Министерство обороны планирует завершить работу над законопроектом об определении порядка и условий увольнения военных со службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко в комментарии УП.

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Когда будет готов законопроект об условиях демобилизации

Нардеп рассказал, что профильный комитет обращался в Министерство обороны с официальным запросом о наработке законопроекта об определении порядка и условий увольнения со службы некоторых категорий военных во время военного положения.

На днях поступил ответ, в котором говорится, что в соответствии с планом МОУ, проект будет готов в определенный парламентом срок – до 18 декабря 2024 года,

– отметил Роман Костенко.

В то же время секретарь комитета сказал, что пока неизвестно, какие именно механизмы увольнения военнослужащих со службы предложит Минобороны.

Добавим, в июле представитель Минобороны в интервью NV отметил, что вопрос демобилизации – очень комплексный, должен решаться согласованно с Генштабом, военным руководством, Минобороны и всеми структурами, которые к этому причастны.

Дмитрий Лазуткин подчеркнул: "Многое будет зависеть от ситуации на фронте, темпов мобилизации и тех мобилизационных процессов, которые будут происходить в нашей стране. И от западной помощи".