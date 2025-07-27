Что изменит пункт о полиграфе в законопроекте по НАБУ и САП: объяснение нардепа Пипы

ВР 31 июля планирует рассмотреть новый президентский законопроект, который должен усилить полномочия НАБУ и САП. В нем содержится пункт, который предусматривает для сотрудников структур, имеющих доступ к гостайне, прохождение проверки на полиграфе.

Народный депутат Наталья Пипа, комментируя в эфире 24 Канала инициированный Зеленским законопроект №13533, рассказала, что согласно этому документу предлагается, чтобы следователи один раз в течение двух лет проходили проверку на полиграфе.

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Текст законопроекта согласовывался с фракциями

Нардеп отметила, что у народных избранников возник вопрос, кто именно будет проводить проверку работников НАБУ через детектор лжи: СБУ или НАБУ по методике Службы безопасности Украины.

"Последнее, что было договорено, что будет делать это НАБУ по методике СБУ. Полиграф не является стопроцентной гарантией правды, потому что, мол, мы же все видели, что вдруг нашли крота и поэтому решили, что НАБУ надо ограничить в полномочиях. Но ведь недавно такая ситуация была в СБУ. Напомню, что не только в Украине такое происходит", – подчеркнула Пипа.

Она отметила на том, что такой пункт с прохождением проверки на полиграфе не является негативным, но и не дает полной гарантии, что российские спецслужбы не будут пытаться проникнуть в указанные структуры, такие как НАБУ.

Пипа подытожила, что перед тем, как законопроект Зеленского №13533 был зарегистрирован в ВР, его текст был согласован со многими фракциями для того, чтобы найти поддержку среди нардепов и необходимое количество голосов в первом и втором чтении за один день.

Напомним, что указанный законопроект, который инициировал Зеленский в ответ на протесты общества, будет рассмотрен народными избранниками в этот четверг. Подробнее о его главных положениях – читайте в материале.