Закопаем много десантников, – Карась спрогнозировал ситуацию в Херсонской области

Отвоевание Херсонщины станет началом пути изгнания российских оккупантов со всех украинских территорий. Это станет закладкой фундамента большого "хлопкового" пути Херсон – москва.

Об этом на 24 каналу рассказал украинский активист и военный Евгений Карась. По его словам, в Херсонской области украинские защитники "закопают" и возьмут в плен очень много российских десантников.

Обратите внимание Военный эксперт предположил, как ВСУ будут освобождать Херсонщину от оккупантов

россияне сами будут сдаваться в плен

Боец ВСУ отметил, что во вражеской армии есть особенность – они будут бесконечно штурмовать, не отступать и держать рубежи. Именно поэтому, по его мнению, бой за Херсонщину будет тяжелым.

"Ванюшки" будут бодаться, бояться, дезертировать, что у них сейчас есть очень популярным явлением, но все-таки будут воевать. У них есть вот это упрямство – пока его не прибьешь, оно все-таки будет обороняться и стоять,

– объяснил Карась.

Он добавил, что в такой ситуации есть и лучший аспект – российская армия подавляет инициативу и не является гибкой. Следовательно, тамошнее руководство до последнего будет говорить путину, что они крепко стоят в Херсоне, а оттуда будет и плацдарм на Киев. А когда будет уже поздно, произойдет и "жест доброй воли".

Военный объяснил, что для самих оккупантов было бы логичным сейчас отдать Херсон, и создавать проблемы нашим военным в других городах, которые труднее освобождать, к примеру, в Мелитополе и Бердянске. Но они все же постараются удержаться на Херсонщине.

"Это просто какое-то безумие. Они покидают свою группировку войск, этих десантников, без снабжения. То есть отдадут их нам в жертву, а в последний момент скажут: "Не получилось", – говорит военный.

Следовательно, это создает для украинских защитников "идеальный полигон" для наступления, пленение захватчиков и освобождение Херсона. Карась надеется, что сильных сражений за областной центр не будет. Однако они точно будут в области, после чего россияне будут пытаться бежать и сдаваться в плен.

Это хороший прогноз, но у него есть основа военного анализа. "Ванюшки" сдадутся, и будет классно, когда колонны этих "тельняшек" будут идти по мирному Херсону,

– считает он.

Несмотря на хорошую перспективу, нужно понимать, что битва все же будет действительно тяжелой, и будут потери, ведь наступать тяжело, а россияне будут всячески препятствовать действиям наших военных.

"Но эта победа будет очень сочной", – подытожил Евгений Карась.

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