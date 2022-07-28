Про це на стрімі 24 каналу розказав український активіст та військовий Євген Карась. За його словами, на Херсонщині українські захисники "закопають" та візьмуть у полон дуже багато російських десантників.

Зверніть увагу Військовий експерт припустив, як ЗСУ звільнятимуть Херсонщину від окупантів

росіяни самі здаватимуть в полон

Боєць ЗСУ зауважив, що у ворожої армії є особливість – вони будуть нескінченно штурмувати, не відступати та тримати рубежі. Саме тому, на його думку, бій за Херсонщину буде важким.

"ванюшки" будуть бодатися, боятися, дезертувати, що у них зараз є дуже популярним явищем, але все-таки будуть воювати. У них є ось ця упертість – поки його не приб'єш, воно все-таки буде оборонятися та стояти,

– пояснив Карась.

Він додав, що у такій ситуації є й кращий аспект – російська армія придушує ініціативу та не є гнучкою. Відтак, тамтешнє керівництво до останнього говоритиме путіну, що вони міцно стоять у Херсоні, а звідти буде й плацдарм на Київ. А коли буде вже запізно, відбудеться й "жест добрай волі".

Військовий пояснив, що для самих окупантів було б логічним зараз віддати Херсон, і створювати проблеми нашим військовим в інших містах, які важче звільняти, до прикладу, Мелітополі та Бердянську. Але вони все ж намагатимуться втриматися на Херсонщині.

"Це просто якесь божевілля. Вони залишають своє угруповання військ, цих десантників, без постачання. Тобто віддадуть їх нам на поталу, а в останній момент скажуть: "Не вийшло", – каже військовий.

Відтак, це створює для українських захисників "ідеальний полігон" для наступу, взяття в полон загарбників та звільнення Херсона. Карась сподівається, що сильних боїв за обласний центр не буде. Однак вони точно будуть в області, після чого росіяни намагатимуться тікати та здаватимуться в полон.

Це хороший прогноз, але у нього є підґрунтя військового аналізу. "ванюшки" здадуться, і буде класно, коли колони цих "тєльняшок" будуть йти по мирному Херсону,

– вважає він.

Попри хорошу перспективу, потрібно розуміти, що битва все ж буде справді важкою, і будуть втрати, адже наступати важко, а росіяни усіляко перешкоджатимуть діям наших військових.

"Але ця перемога буде дуже соковитою", – підсумував Євген Карась.

Ексклюзивний стрім з Євгеном Карасем на 24 каналі: дивіться відео