Может ли Польша полностью заблокировать границу с Украиной: эксклюзивное интервью с Подоляком

Пока на польско-украинской границе продолжаются протесты, в Варшаве заговорили о полном закрытии границ. Однако это не решит проблему протестов, которые есть и в других странах ЕС.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, возможно ли закрытие границы с Польшей и насколько близко Украина к решению этого кризиса. Больше об этом – читайте далее в материале.

Кстати По воле Кремля рассыпать зерно․ Какова роль России в блокировании границы польскими фермерами

Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, есть ли у России ресурсы, чтобы открыть второй фронт в Приднестровье. Детали – по ссылке.

Что не так со статьями западных СМИ об Украине

За последние 12 дней на счету Воздушных сил Украины 12 сбитых российских самолетов. Западные издания пишут, что это благодаря Patriot и NASAMS стало возможно, мол, их переместили ближе к линии фронта. Но ракеты к этим системам заканчиваются. То есть с одной стороны мы говорим о достижениях, с другой – о недостатке ракет. Возможно это для того, чтобы давить на правительства, чтобы быстрее нам передавали боеприпасы?

Когда я вижу соответственно правильное информационное давление на правительства национальных медиа – это мне нравится. Но я скажу об этом вале нарративов, что деморализуют, мол, у Украины нет ресурса, ракет, снарядов, нечем воевать. Это же деморализует общество.

Получается так: чего мы будем давать три ракеты, если все равно у них дефициты и они ничего не решат? Если все плохо, то чего в это вмешиваться? Давайте лучше наоборот: работать на свои склады, накапливать оружие. Мы же будем его использовать. Мы же готовы воевать. Мы же готовы воевать так же, как воюет Украина.

Мы же не сомневаемся, что любая европейская страна сегодня будет воевать так же как Украина. Социологи же показали, что они все там хотят быть отмобилизованы. В Украине плохая мобилизация – у них же она была бы замечательная. У них там "были бы очереди воевать в такой войне", как сегодня Украина воюет с Россией. Я же это все понимаю. Но я не могу понять этого вала: "все плохо, ничего не хватает".

Вместо того, чтобы писать, что у Украины не хватает этих ракет, давайте подумаем, выгодно ли нам сегодня передать Украине эти ракеты? И дальше фиксация – медиа должны писать, что у Украины есть определенные дефициты, но смотрите, как она их использует – абсолютно точно обнуляет российские ракетно-воздушные силы, постоянно уничтожает самолеты. Максимально эффективно защитила свои критические объекты.

Более того, она уничтожает даже самолеты дальнего радиолокационного контроля А-50. Это эффективное использование наших инструментов, это доказывает, что наше оружие крутое. И давайте тогда увеличим поставки, потому что логично будет, если Украина доничтожит все, что касается российских воздушных сил. Это же очевидные выводы.

Вторая половина февраля 2024 года стала сплошным черным днем для российской авиации, ведь за 12 дней оккупанты потеряли 12 самолетов. Сколько это в денежном эквиваленте – читайте в нашем материале

У меня вопрос: почему только первая часть у них всегда публикуется, где у Украины нет ничего? Почему они не публикуют насколько эффективно это используется и как эффективно будет, если увеличат поставки? Насколько будет унижена российская армия, обнулена ее репутация и насколько мы будем спокойнее жить.

Почему не хватает ума это осознать? Почему надо писать только деморализующие тексты? Вы говорите о том, что это давление на правительства? Так напишите этим правительствам, что да, у них есть дефициты, но смотрите насколько круто эти ребята в Украине используют это все. Дадим им больше, тогда у нас с вами будет гарантия, что наши дети точно не будут воевать с Россией. Вот так надо писать.

Но они приходят и деморализуют. Может вы договоритесь с Путиным? Потому что у вас уже нет ресурса. У нас он там есть на складах. Но мы пользоваться им не будем, потому что до сих пор боимся Владимира Путина. Так может вы договоритесь, чтобы мы боялись всю свою жизнь этого Путина, который дальше будет строить террористическое государство под названием Россия. Так это для меня выглядит.

Просто надо правильно акценты ставить. Вообще в жизни надо правильно ставить акценты. Не бояться это делать. Почему мне нравятся заявления Эммануэля Макрона? Я помню, насколько была другой позиция Франции в начале войны. Насколько они искали возможности и Макрон дипломатично (говорил – 24 Канал), мол, давайте что-то делать с Путиным, о чем-то договариваться.

Но если он сегодня соответственно заявляет, что нет решений и нам даже придется думать о том, чтобы отправить национальные контингенты, то это говорит о том, насколько иначе он уже все видит. И это очень хорошо.

Не понятно почему медиа, которые должны гораздо глубже это видеть, анализировать последствия этого, продолжают жить в каких-то концепциях начала войны. Там такая "мощная Россия", а у вас не хватает снарядов, поэтому вы сдадитесь.

Два года вы же воевали, ваших детей просто немножко еще там дорежут, вам немножко концентрационных лагерей создадут, немножко отфильтруют. Это же не так страшно, правильно? Нам же здесь выгодно посмотреть на это. Мы же в XXI веке это не увидим, кроме как в фэнтези, которые снимают наши киностудии. А так мы в онлайне посмотрим, что такое геноцид одной страны непосредственно в Европе.

Мы посмотрим, как работают концентрационные лагеря, как вас убивают, расчленяют и так далее. Это же так "интересно". Мы напишем такие репортажи, снимем с фотографиями, покажем, и потом будем считать себя "героями", которые приехали и это зафиксировали.

А мне кажется, надо иначе думать. Два года полномасштабной войны России против Украины. Война против страны, которую вчера все боялись; против страны, которая является милитарной, с большой кучей ресурсов; против страны, которая сформировала террористический альянс.

Давайте же называть вещи своими именами. Там еще есть Северная Корея со своим снарядом 152 и 122 (калибра – 24 Канал). Это та самая Северная Корея, которую вы также боитесь и не могли за эти годы разобраться с ней. Только резолюции писали.

Там есть Иран, который совершенно точно "кошмарит" весь Ближний Восток и не только, кстати, Израиль, а огромную кучу арабских стран. С этим тоже не смогли справиться. Более того, он подошел на своих ядерных технологиях к определенному уровню, когда может создать бомбы, которые вас будут ужасать. Вот мы воюем против них и не хотим сдаваться.



Некоторые все еще продолжают призывать Украину к переговорам с Путиным / Скриншот из видео

Мы понимаем, как эта война должна работать дальше. Понимаем, что надо нам уничтожать. Имеем маленькое количество ресурсов и показываем, насколько круто мы этим ресурсом пользуемся. Когда бы сказали в начале войны, что можно уничтожить 40% тоннажа российского черноморского флота, что бы нам на это сказали? Вы же понимаете, какая была реакция сегодня: вау, это Украина сделала?

То есть это результативные действия гораздо менее ресурсной Украины, которая идеально использует даже дефицит ресурсов. И тогда возникает вопрос: ребята, останавливаемся в любых своих негативных проявлениях в отношении Украины и принимаем соответствующее решение. Этим крутым ребятам в Украине даем все, что им нужно. У меня есть в кармане что-то – я все отдаю. Почему? А потому, что кроме них такую эффективность никто не показывает. Пусть они окончательно поставят крест на существовании агрессивной цивилизации под названием Россия.

Кстати Сталинские методы и кровавый список: как Путин десятилетиями казнит своих врагов и оппонентов

Так надо писать анализы. Можно давать более разумно, эмоционально. Когда вы говорите, что они хотят повлиять на национальные правительства, что есть определенные дефициты у нас – они их деморализуют. Они им говорят: смотрите, там Россия мощная, она настолько ресурсная, что несмотря на все Украина наверняка не сможет победить.

Я хочу, чтобы мы правильно ставили акцент. Это очень важно, потому что никто в Украине не отказывается от того, чтобы справедливо финализировать войну. В то же время мы два года слышим: "нет, это невозможно". Как невозможно? Два года невозможно? Сколько еще надо, чтобы доказать, что все возможно, учитывая цену, которую мы платим, и учитывая ставки, которые сделаны в этой войне.

О ситуации на границе с Польшей

Польша блокирует границу с Украиной. Наше правительство пыталось решить проблему, но поляки не приехали на границу. Потом протест возникает внутри Варшавы и нам говорят: а может временно полностью закрыть границу с Украиной, чтобы не было никаких таких болезненных ситуаций. Сделаем вид, что все – нет границы.

Давайте здесь справедливо оценим все, что происходит на польско-украинской границе. Я зайду сразу с ключевых карт. Для военных поставок невозможно закрыть границы. Они и дальше будут продолжать транзитировать все, что нам необходимо для ведения войны. У меня здесь сомнений нет и у них тоже. И мы это прекрасно понимаем.

Я об экономической составляющей. Если мы закроем границы, прекратит ли это протесты фермеров в Брюсселе, Париже, Берлине, Варшаве и так далее? Это же нонсенс. Потому что там более сложная ситуация, которая Украины касается очень опосредованно.

Да, здесь "под шумок" определенные социально-фермерские группы, которые конкурируют, возможно, частично с украинской продукцией в небольшом объеме, хотят решить свои локальные проблемы. Но нет, протесты фермеров – это по всей Европе, и это вопрос конфликтности между этими социальными группами и Брюсселем.

Больше о ситуации на границе с Польшей . 20 февраля 2024 года польские протестующие перешли к тотальной блокаде границы с Украиной. Ситуация становилась все более критической. Киев предложил Варшаве встретиться на границе, но представители Польши так и не появились. Впоследствии польский премьер и вообще заговорил о закрытии границы с нашим государством.

Регуляторные акты – снизить дотации, соответственно увеличить конкуренцию на рынке, потому что он работает для потребителей прежде всего, и в пределах так называемого "зеленого перехода" иметь соответствующие предложения по той или иной сельскохозяйственной продукции. Где здесь Украина? Ее нет.

Президент Украины, кстати, об этом говорит: смотрите, мы же прекрасно понимаем, что конфликт не в экономике, а в ваших регуляторных отношениях с Брюсселем. Но мы готовы к этому присоединиться. Почему? Потому что для нас важно иметь определенные транзитивные возможности экономического плана.

Мы готовы говорить. И здесь я вернусь к справедливости в этом смысле. Президент Украины предлагает: давайте любые переговорные площадки, потому что мы не являемся проблемой. Проблемой являются другие взаимоотношения на другом уровне. Но мы готовы присоединиться, потому что для нас также важно четко понимать правила по которым мы работаем.

Потому что для нас сегодня любые правила, о которых договорено, – это дополнительные доходы в рамках войны, экономики военного времени. Мы хотим это проговорить, договоримся.

Нельзя обижать Украину создавая такие действия, как мы с вами увидели с нашим зерном. Потому что это используется российской пропагандой. Президент Украины абсолютно четко говорит, что не надо делать этого, потому что это информационно деморализует. И это не мирный протест.

Вы имеете право протестовать, потому что это касается ваших правил, вашего будущего, вашего распределения тех или иных частей рынка и так далее. Но все же давайте разблокируем границу. Потому что это не об экономике. Граница для нас – это выживание, гуманитарные, военные грузы. Да, частично экономический транзит. Имеется в виду сырьевой или зерновой. Давайте эту часть проговорим, но границы должны быть разблокированы.



Протесты поляков на границе / Getty Images

Давайте все же решим, почему вы боитесь конкуренции? Мы понимаем, что конкуренция – это всегда определенные проблемы. Но нельзя решать ее проблемы исключительно за счет одной страны, которая еще и находится в состоянии войны. Так не работает. Давайте наработаем определенные договоренности.

Мы понимаем, что у вас продолжается тяжелая политическая избирательная кампания. Сейчас это местные выборы, через парламентские они заходят в местные и они достаточно жесткие. Но не за счет Украины, пожалуйста. Если есть претензии – сделаем трехстороннюю комиссию.

Президент предлагал это на границе сделать. Есть представители правительства Украины, представители правительства Польши и представители Европейской комиссии. Давайте сядем и подумаем. Эти правила стабильны. Здесь мы можем найти компромиссы и дальше бежим.

Мне кажется, что наиболее трезвая позиция – это позиция Украины сегодня. Да, мы понимаем все экономические и конкурентные сложности, которые возникают. Мы понимаем все уточнения регуляторного типа, которым является Европейская комиссия, но не за счет Украины в состоянии войны.

Если бы сегодня не было войны, еще можно было бы на это немножко иначе – спокойнее смотреть. Мне кажется, что как раз Украина демонстрирует такую абсолютно взвешенную позицию и в отношении Польши, кстати. Мы даже несмотря на все эти невероятные токсичные, публичные демонстрации, имею в виду относительно нашей продукции или зерна, эмоционально ведем себя крайне корректно.

Это говорит о зрелости и устойчивости украинского государства сегодня. Оно имеет совсем другой вид. За эти два года оно существенно, на мой взгляд, поумнело.

Насколько мы близки к решению кризиса с Варшавой

Насколько мы близки к выходу из этой ситуации? И можно ли себе представить, что будут заблокированы границы с Польшей для Украины?

Не будут заблокированы границы. Мы вообще всегда близки к выходу из разных тупиков. Не только с тем, что касается наших взаимоотношений с Польшей, а вообще со всем, что касается войны. Это и партнерские поставки оружия и тому подобное. Мы всегда имеем положительные перспективы. Надо просто дожимать, дорабатывать, доводить до конца переговорные процессы информационно-пропагандистские, даже контрпропагандистски работать.

Главное – не впадать в депрессию и отчаяние. Потому что это война, непростое время. Я абсолютно сознательно говорю о том, что психоэмоционально можно прийти домой и наедине побить стену. Можно покричать, поплакать и так далее, но в целом надо демонстрировать собранность и идти к тем решениям. Даже несмотря на то, что они кажутся невозможными сегодня.

С Польшей договоримся, и договоримся с другими нашими партнерами. Будем иметь не только заявление Макрона, но и соответствующие логистики, гораздо более мощные заявления в недалеком будущем. А кроме заявлений будем иметь прагматичные решения, абсолютно четко профинансированные по военной, экономической поддержке или финансовой для социальных программ.

Касательно разблокированных границ Украины – просто надо дожимать, объясняя свои резоны. Не истерить, не тратить время на психоэмоциональные нестабильности, а просто объяснять. В этом и есть работа в тяжелые моменты.