"0,37 промилле при крайней необходимости": во Львове закрыли дело о пьяной езде

В одном из львовских судов оправдали водителя, который сел нетрезвый за руль. В протоколе объяснили это тем, что он болеет гипертонической болезнью, поэтому и вынужден употреблять лекарства, содержащие спирт.

Еще 14 мая около полуночи правоохранители на улице Петлюры во Львове задержали водителя Jeep Compass. Специальное устройство показало, что в его крови было 0,37% алкоголя на тот момент. Однако впоследствии, 21 июня, в Железнодорожном суде мужчину оправдали "в связи с его пребыванием в состоянии крайней нужды".

Смотрите также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Выпил лекарство, но раздалась тревога

Собственно, "крайней потребностью" был тот факт, что "правонарушитель" болеет гипертонической болезнью, поэтому и вынужден употреблять спиртосодержащие лекарства. В тот вечер он уже выпил медикаменты, но раздалась воздушная тревога, поэтому он сел за руль, чтобы отвезти себя и детей в укрытие.

Как раз по окончании опасности, когда он возвращался домой, его задержали сотрудники полиции.

Поскольку его (водителя – 24 Канал) несовершеннолетний сын во время воздушных тревог боится находиться в квартире, имеет панические атаки и одышки… Для обеспечения безопасных условий пребывания членам своей семьи он был вынужден уехать с детьми в ближайшее укрытие. После окончания воздушной тревоги он был остановлен сотрудниками полиции,

– говорится в постановлении суда.

Мужчина также заявил в суде, что занимается перевозкой товаров, то есть его работа связана с управлением транспортом. И она к тому же является его единственным источником заработка.

Дело судьи Тандыра

Этот водитель нарушил статью 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В ней говорится о вождении под алкоголем.

Следует упомянуть к этой теме, что в конце мая этого года бывший председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко. Сразу в СМИ появились сообщения о том, что он якобы был пьян на момент ДТП.

В то же время адвокаты Алексея Тандыра и сам судья – это отрицают. В том случае, если суд решит снять обвинения за его возможное пребывание под хмельком, реальный тюремный срок для Тандыра сократится на несколько лет.