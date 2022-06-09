Частный автобус стоял вблизи улицы Васильковской. На него обратили внимание примерно в 15.30.

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В настоящее время на месте работают ветеринары и правоохранительные органы.

Выжившие в тяжелом состоянии

По предварительным выводам, 3 животных погибли в результате теплового удара. Остальные находятся в тяжелом состоянии.

Ветеринарные врачи коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" предоставили им первую помощь. Теперь животные находятся под наблюдением специалистов.



Травмированные животные, извлеченные из автобуса / Фото КГГА

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Окончательные причины гибели и травмирования животных будут известны только после проведения ряда экспертиз.

Почему оставлять собаку в авто в разгар жары – грех

Собаки и коты не потеют с целью терморегуляции. Потоотделение у них происходит только на участках, не покрытых шерстью: в ушных раковинах. на носу и на подушечках лап.

Этого не хватает, чтобы регулировать температуру тела. Поэтому в жаркий день четырехлапым гораздо сложнее справиться с удушьем. Одно из самых опасных мест, где может оказаться собака или кот в жару – закрытый автомобиль. Чаще люди ездят в автомобилях с собаками, поэтому, соответственно, их чаще оставляют их в раскаленных салонах.

Если оставить собаку в горячем транспортном средстве даже на несколько минут, это может привести к летальному исходу. Салон машины нагревается гораздо быстрее и имеет более высокую температуру, чем наружный воздух. Не спасают ситуацию и полуоткрытые окна и щелочка.

Исследования показывают , что безопасно оставлять собаку в машине максимум на 5 минут и только в тех случаях, когда наружная температура выше нуля и ниже 21 градуса.



Как быстро нагревается авто в жару на солнце / Инфографика 24 канала

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