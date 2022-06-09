Приватний автобус стояв поблизу вулиці Васильківської близько. На нього звернули увагу приблизно о 15:30.

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Наразі на місці працюють ветеринари та правоохоронні органи.

Ті, що вижили, у важкому стані

За попередніми висновками, 3 тварини загинули внаслідок теплового удару. Решта перебувають у важкому стані.

Ветеринарні лікарі комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" надали їм першу допомогу. Тепер тварини перебувають під наглядом фахівців.



Травмовані тварини, яких витягнули з автобуса / Фото КМДА

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини події. Остаточні причини загибелі та травмування тварин будуть відомі лише після проведення відповідної низки експертиз.

Чому залишати собаку в авто в розпал спеки – гріх

Собаки і коти не пітніють з метою терморегуляції. Потовиділення у них відбувається лише на ділянках, які не вкриті шерстю: у вушних раковинах. на носі та на подушечках лап.

Цього не вистачає, щоб регулювати температуру тіла. Тож у спекотний день чотирилапим значно складніше упоратися із задухою. Одне із найнебезпечніших місць, де може опинитися собака чи кіт у спеку – зачинене авто. Найчастіше люди їздять в автівках з собаками, тож, відповідно, їх частіше залишають їх у розпечених салонах.

Якщо залишити собаку в гарячому транспортному засобі навіть на кілька хвилин, це може призвести до летального результату. Салон машини нагрівається набагато швидше й має значно вищу температуру, ніж зовнішнє повітря. Не рятують ситуацію й напіввідчинені вікна та щілинка.

Дослідження показують, що безпечно залишати собаку в машині максимум на 5 хвилин і лише в тих випадках, коли зовнішня температура вище нуля і нижча за 21 градус.



Як швидко нагрівається авто у спеку на сонці / Інфографіка 24 каналу

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