Закрытая встреча мэров с Гончаруком: Садовый поделился интересными деталями

О закрытой встрече мэров с премьер-министром Алексеем Гончарукорм, смене лидера "Самопомочи", политических планах и возвращении Донбасса – в эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

О встрече мэров с Гончаруком

– Это была встреча в формате "без галстуков" с мэрами крупных областных городов. Это был достаточно откровенный разговор. Что меня поразило, это то, что премьер дал возможность всем высказать свое мнение, затем достаточно качественно подытожил.

Интересно! Ссорились ли депутаты "Слуги народа" и премьер Гончарук

– Я увидел желание правительства иметь качественное сотрудничество с местным самоуправлением. Так что фактически мы все в одной лодке. Мы входим в осенне-зимний отопительный сезон. Правительство, оно же далеко, а города будут иметь на себе главную ответственность. Вместе гораздо проще вопрос решать.

Не было никакого политического или регионального разделения. Все имеют одинаковые проблемы, потому что денег недостаточно. Как это делает мир? Я общаюсь со своими коллегами из городов Европы – они очень активно работают с европейскими финансовыми институтами.

– Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк. Это те структуры, с которыми Львов уже сотрудничает. Но многие города в Украине не используются этот инструментарий. А можно же привлекать десятки миллионов долларов на очень низкий процент. Плюс гранты, плюс эксперты.



Премьер-министр Гончарук встретился с мэрами украинских городов

– Премьер подчеркнул, чтобы города использовали этот инструмент. Таким образом в 2020 году можно будет отремонтировать немало дорог. Если ты берешь деньги европейских банков, ты работаешь по европейскому тендерному законодательству, которое минимизирует любую коррупцию.

О зарплате учителям

– Достаточно остро стоял вопрос об оплате труда в образовании. Меня обрадовало, что есть общее понимание у мэров и премьера.

Важно! Общая сумма расходов Госбюджета на 2020 год – 136,4 миллиарда гривен. Зато размер расходов на зарплаты учителям остался на уровне предыдущего года, несмотря на обещания об увеличении.

– 822 постановление, которое касается зарплат учителям, приняли без денег в последний день работы правительства Гройсмана. Однако поднятие зарплаты учителям будет, однозначно. Но начать стоит с тех, кто будет защищен, ведь должно быть желание людей идти в образование.

– То есть если молодые учителя будут иметь существенно большую зарплату – это будет плюсом. Впоследствии, если будет подниматься уровень жизни, то будут увеличиваться и зарплаты.

О сокращении количества чиновников ОГА

– Меня поразило, что есть мнение (у премьера Алексея Гончарука) ликвидировать в Украине районные советы. Мы все говорим: "Браво". Это не нужно. Если мы пойдем дальше и существенно сократим в областных администрациях количество людей, районные... Я бы, честно говоря, закрывал.

– Но я думаю, что это постепенный процесс – существенно сократить, будет большая экономия бюджетных средств и упрощение жизни для людей. Чем меньше государственной власти, тем больше свободы для людей.

О местном самоуправлении в Киеве

– Я за местное самоуправление в Киеве. Это единственный город в Украине, который его сегодня не имеет. Мэр Киева – это человек, зависимый от президента, правительства и силовиков. Поэтому закон (о столице – 24 канал) нужен.

Думаю, что руководитель ОГА должен иметь определенные контролирующие функции, но в рамках здравого смысла. Я не думаю, что киевляне выберут мэром бандита, например. Если выберут нормального человека, никто не будет мешать ему работать.

– В мире есть разные подходы. Где-то мэра столицы вообще назначает президент. Где-то он избирается и имеет больше полномочий. Это все зависит от готовности в нашей стране. Но я бы хотел, чтобы киевляне имели полноценное местное самоуправление. Поэтому лучше, чтобы закон был, чем его не было.

Когда могут состояться выборы мэра столицы и КиевсоветаОтметим, что 4 сентября правительство приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской горгосадминистрации. 3 октября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". Этим законом предусматривается, в частности, разделение должностей мэра Киева и председателя КГГА, восстановление райсоветов и создание Киевского магистрата.



Изменения законодательства, особенно в части перераспределения полномочий органов местного самоуправления, дают основания для объявления досрочных выборов. Фракция "Слуга народа" сначала озвучивала дату – 8 декабря 2019 года. Сейчас, как отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, выборы Киевсовета и мэра столицы состоятся вместе с местными выборами по всей Украине весной 2020 года. С учетом того, что закон о столице принят только в первом чтении.

О смене лидера "Самопомочи"

Отметим, что новым лидером "Самопомочи" стала известный политик и юрист, бывшая вице-спикерк Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.



Оксана Сыроид

– Даже в Китае, который является достаточно тоталитарной страной, есть системность смены руководителя партии. В Украине партия рождается и, как правило, умирает с одним руководителем. Я очень счастлив, что "Самопомич" показала пример демократии и демократически избрала нового руководителя.

У меня большое уважение и почтение к Оксане Сыроид. Она, когда работала как вице-спикер, показала твердость и мужество. Думаю, что она для "Самопомочи" даст новые горизонты и новое дыхание.

– Потому что я был в сложной ситуации совмещения должности мэра и лидера партии. Очень часто это конфликт интересов. Сегодня я счастлив, что полноценно погрузился в работу как городской голова. Работы очень много, а Оксана Ивановна берет на себя штурвал партийного лидера и вперед к победе.

О досрочных местных выборах

– Я дал себе слово, что не буду говорить о местных выборах, пока они не будут официально объявлены. Ведь мы не знаем, состоятся они весной или осенью 2020 года.

– Думаю, что это было бы не совсем мудро. Потому что нельзя дестабилизировать ситуацию в стране. Страна должна нормально развиваться и по Конституции выборы должны быть осенью 2020 года. Хотя парламент может принять любое решение.

Хочу этот год работать активно, чтобы иметь, знаете, такую наполненную грудь от работы. Получать кайф от нее. Ведь каждый город требует немало внимания, в частности Львов. Я являюсь мэром уже 14 лет и очень хотел бы, чтобы к власти в городе приходили новые, более молодые, успешные и мудрые.

– Не отказываюсь от своих слов о том, что не буду баллотироваться снова в мэры. Но еще раз подчеркиваю: я действующий городской голова. Есть команда, которая работает, мы все настроены на успех. Сейчас будем работать над программой на следующие пять лет. Чтобы давать определенный указатель, потому что этот опыт, который есть, должен работать на будущее города.

Важно! Очередные местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. Согласно действующему законодательству на местных выборах будут голосовать за новых депутатов и председателей городских, районных, сельских и поселковых советов. Однако у президента не раз заявляли, что выборы могут состояться раньше.

О назначении Сивохо в СНБО

Отметим, что 21 октября комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря СНБО. Там он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. О биографии Сивохо узнайте по ссылке.

Я посмотрел структуру СНБО, которую предложили, была публичная информация. Очень грамотная структура. А то, что Сивохо взяли советником – это мудро, потому что он из Донецка.

То, что секретарем СНБО является бывший мэр и губернатор Луганска (Алексей Данилов – 24 канал), это очень мудро. Потому что он знает глубину проблематики оккупированных территорий. А нам надо их забирать, и делать это мудро.

Как Украине вернуть оккупированные территории

– Чтобы Украина вернула оккупированные территории, она должна изучать опыт Хорватии, которая забрала часть территории силой за один день, а вторую часть – сложными переговорами. Тогдашний президент занял жесткую позицию и сегодня Хорватия успешно развивается.

По моему мнению, сильная экономика даст толчок для сильной армии и качественного вооружения. И нужно ждать момент. Нападать нужно тогда, когда есть реальный шанс победить. У нас много об этом говорили в последние годы и воровали. Это меня внутри просто разрывает, потому что это цинизм.

– Я считаю себя большим оптимистом и верю, что Зеленских хочет успеха для страны. Я максимально готов ему помогать и содействовать. Потому что это наша страна, у нас нет другого шанса. Есть хорошая идея? Давай, иди, работай, помогай. Что за мода кричать, что все не так? Сделай сам. Всегда так делал и всегда имел успех.

О визите Круза во Львов и роли культуры

– Американский актер и режиссер Том Круз однозначно вернется в Украину. Даже больше, после этого вернется большое кино, в котором, в частности, будет и Львов. Кроме того, уже было принято решение, что следующий год для Львов станет годом культуры.

Tom Cruise у Львові, отже буде кіно P.S. львівське метро не знайшов, тому прийшов до нас на балкон ;) Опубліковано Андрій Садовий Середа, 2 жовтня 2019 р.

– У нас есть на это 116 миллионов гривен. Их мы получили от продажи помещения, которое не использовалось. Мы эти деньги решили в следующем году дополнительно направить в культуру. Сейчас мы ожидаем от людей различные предложения, на что лучше эти деньги потратить. В частности, есть идеи по пропаганде культуры в общественном транспорте, открытии картинных галерей и культурных пространств.

Если бы наше государство еще с 90-х годов вкладывало деньги в культуру в Крыму, в Донецке и Луганске, там никогда бы не было русского солдата. Мы это проморгали. Поэтому нужно это делать, и в государственном бюджете нужно существенно увеличивать средства на культуру.

Больше – смотрите в программе.