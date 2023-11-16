Оккупантам не рады повсюду: Эстония может полностью закрыть границу с Россией

Эстония может принять новое решение относительно россиян, стремящихся попасть в страну. Да, эстонские власти готовы закрыть пограничные переходы для граждан страны-агрессора.

Толчком к таким возможным решениям стали действия Финляндии, которая также закрыла переходы для россиян. В частности, эстонскому правительству было известно о таких намерениях финнов.

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Эстония может закрыть границу с Россией

Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что Таллин знал о решении Хельсинки закрыть четыре пункта пропуска с Россией.

"Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", – сказал он.

Коммуссаар подчеркнул, что пограничники Эстонии внимательно следят за ситуацией на границе. Более того, если потребуется, они готовы предотвратить любую нелегальную миграцию со стороны страны-агрессора.

В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска,

– подчеркнул глава пограничной службы.

В конце концов он рассказал, что въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех граждан России, которые имеют на это все законные основания.

Границы с Россией хочет закрыть и Финляндия