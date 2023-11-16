Оккупантам не рады повсюду: Эстония может полностью закрыть границу с Россией
Источник:Postimees
Эстония может принять новое решение относительно россиян, стремящихся попасть в страну. Да, эстонские власти готовы закрыть пограничные переходы для граждан страны-агрессора.
Толчком к таким возможным решениям стали действия Финляндии, которая также закрыла переходы для россиян. В частности, эстонскому правительству было известно о таких намерениях финнов.
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Эстония может закрыть границу с Россией
Руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что Таллин знал о решении Хельсинки закрыть четыре пункта пропуска с Россией.
"Это, конечно, может означать, что люди, которые до сих пор собирались у этих границ, окажутся на эстонских пограничных переходах", – сказал он.
Коммуссаар подчеркнул, что пограничники Эстонии внимательно следят за ситуацией на границе. Более того, если потребуется, они готовы предотвратить любую нелегальную миграцию со стороны страны-агрессора.
В зависимости от ситуации на границе это может означать частичное или полное закрытие пунктов пропуска,
– подчеркнул глава пограничной службы.
В конце концов он рассказал, что въезд в Евросоюз через Эстонию возможен только для тех граждан России, которые имеют на это все законные основания.
Границы с Россией хочет закрыть и Финляндия
- Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна планирует закрыть 4 из 8 пограничных переходов для русских людей. Это связано с большим количеством беженцев, стремящихся пересечь российско-финскую границу.
- Речь идет о пограничных переходах в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они расположены на восточной границе Финляндии и России.
- В то же время в финском МВД подчеркнули, что прием заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточен на пограничных пунктах пропуска "Салла" и "Вартиус". На других такая процедура для искателей убежища в Финляндии подачи такого типа заявления будет невозможна.
- Следует отметить, что президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинисте утверждали, что Россия целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в их странах.