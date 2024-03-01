"Нельзя обижать Украину": в ОП сказали, реальная ли угроза закрытия границы с Польшей

Проблема с блокированием границы с Польшей пока не близка к решению. Для того, чтобы как-то урегулировать конфликт, премьер-министр Польши предложил временно закрыть границу между странами.

Украина рассматривает другие дипломатические варианты. В конце концов, митинги фермеров лишь косвенно касаются нашего государства. Подробно ситуацию с блокированием границы в интервью 24 Каналу проанализировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Смотрите также Может ли Польша полностью заблокировать границу с Украиной: эксклюзивное интервью с Подоляком

Проблема не в Украине

Ситуация на границе с Польшей серьезно обострилась. Один из выходов, которые рассматривали в польском правительстве для разрешения ситуации, закрытие границ с Украиной.

Не будут заблокированы границы. Мы вообще всегда близки к выходу из разных тупиков. Не только с тем, что касается наших взаимоотношений с Польшей, а вообще со всем, что касается войны. Мы всегда имеем положительные перспективы. Надо просто дожимать, дорабатывать, доводить до конца переговорные процессы,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

К тому же для военных поставок невозможно закрыть границы. По словам Подоляка, из Польши в дальнейшем будут продолжать транзитировать все, что необходимо Украине для ведения войны.

"У меня здесь сомнений нет, и у них также. И мы это прекрасно понимаем. Но об экономической составляющей. Если мы закроем границы, прекратит ли это протесты фермеров в Брюсселе, Париже, Берлине, Варшаве и т.д.? Это же нонсенс. Потому что там более сложная ситуация, которая Украины касается очень опосредованно", – объяснил советник председателя ОПУ.

И действительно определенные социально-фермерские группы в Польше, которые частично конкурируют с украинской продукцией в небольшом объеме, хотят решить свои локальные проблемы. Но протесты фермеров происходят по всей Европе, и это вопрос конфликтности между этими социальными группами и Брюсселем.

20 февраля 2024 года польские протестующие перешли к тотальной блокаде границы

Уже не "мирный протест"

с Украиной. Ситуация становилась все более критической. Киев предложил Варшаве встретиться на границе, но представители польского правительства так и не появились. Впоследствии польский премьер и вообще заговорил о закрытии границы с нашим государством.

Протесты фермеров в Европе продолжаются уже долгое время. Украина и вообще не фигурировала в этой проблеме. Европейские фермеры выступают против "зеленой" политики ЕС – Европейского зеленого соглашения. В нем, в частности, предусмотрен налог на углерод, запрет пестицидов, ограничения выбросов азота и использования воды и земли. Это, по мнению протестующих, усложняет ведение хозяйства.

Президент Украины как раз об этом говорит: мы же прекрасно понимаем, что конфликт не в экономике, а в ваших регуляторных отношениях с Брюсселем. Но мы готовы к этому присоединиться. Почему? Потому что для нас важно иметь определенные транзитивные возможности экономического плана,

– подчеркнул Подоляк.

Украинское политическое руководство неоднократно объясняло, что для нас сегодня любые правила, о которых договорено, – это дополнительные доходы в рамках войны и экономики военного времени. Именно поэтому Украина стремится найти компромисс и договориться.

Подробнее Зерно раздора․ Как Россия охладила отношения Польши и Украины и кто стоит за блокадой границы

"Нельзя оскорблять Украину, используя для этого наше же зерно. Российская пропаганда это использует. Президент Украины абсолютно четко говорит, что не надо делать этого, потому что это информационно деморализует. І это не мирный протест", – подчеркнул Подоляк.

Очевидно, что поляки имеют право на протест. Это подчеркивал президент Украины. Но блокирование границы – это уже не об экономике Польши. Граница для Украины – это выживание, ведь через нее проходят гуманитарные и военные грузы. Частично это и экономический транзит и все вопросы, которые беспокоят стороны, должны проговорить. Однако границы при этом необходимо разблокировать.

"Почему вы боитесь конкуренции? Мы понимаем, что конкуренция – это всегда определенные проблемы. Но нельзя решать ее проблемы исключительно за счет одной страны, которая еще и находится в состоянии войны. Так не работает", – объяснил Подоляк.

Украина демонстрирует взвешенность

Стоит заметить, что в Польше продолжается избирательная кампания, что, в свою очередь, тоже влияет на ситуацию с границей.

Сейчас это местные выборы, через парламентские они заходят в местные и они достаточно жесткие. Но не за счет Украины, пожалуйста. Если есть претензии – сделаем трехстороннюю комиссию,

– отметил Подоляк.

Напомним, что президент Украины инициировал встречу с польским правительством на границе. Однако в конце концов туда прибыли только представители украинской стороны. Польский премьер Дональд Туск заявил, что встреча правительств Украины и Польши состоится 28 марта в Варшаве, а до этого времени обе страны будут работать на техническом уровне.

Мне кажется, что наиболее трезвая позиция – это позиция Украины сегодня. Так, мы понимаем все экономические и конкурентные сложности, которые возникают. Как раз Украина демонстрирует такую абсолютно взвешенную позицию в отношении Польши, кстати. Мы даже несмотря на все эти невероятные токсичные, публичные демонстрации, имею в виду относительно нашей продукции или зерна, эмоционально ведем себя крайне корректно,

– отметил советник Ермака.

По мнению Подоляка, это свидетельствует о зрелости и устойчивости украинского государства сегодня.

Какое решение проблемы

В целом и дальше надо демонстрировать собранность и принимать необходимые решения. Даже несмотря на то, что они кажутся невозможными сегодня.

С Польшей договоримся, и договоримся с другими нашими партнерами. Будем иметь не только заявление Макрона, но и соответствующие логистики, гораздо более мощные заявления в недалеком будущем. А кроме заявлений будем иметь прагматические решения, абсолютно четко профинансированы по военной, экономической поддержки или финансовой для социальных программ,

– отметил Подоляк.

Единственным выходом в ситуации с блокированием границы – просто продолжать давление, подробно и взвешенно объясняя свои причины и мотивы.

Польша получает зерно от России: что известно