Недавно Москва объявила о новом верхнем рубеже немецких дипломатов в России, который составляет 350 человек. Поэтому прекратили работу генеральные консульства Германии в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. В Германии пообещали принять ответные меры.
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Что известно о закрытии российских консульств
После ограничения количества германских дипломатов в России там осталось всего одно генконсульство Германии – в Санкт-Петербурге и посольство в Москве.
Но к дипломатам Кремль отнес не только работников консульств, но и сотрудников Института Гете и немецких школ в России, а также местный персонал. Это решение в федеральном министерстве иностранных дел назвали неоправданным и "эскалационным".
Как контрмера в Германии приняли решение о закрытии четырех из пяти генконсульств страны-оккупанта – теперь в Германии останется только посольство России и одно консульство в Бонне, Франкфурте, Гамбурге, Лейпциге или Мюнхене.
Мы были вынуждены решиться на этот шаг, даже если мы считаем его неоправданным. Кроме того, однако, российская сторона ввела верхний предел в 350 человек,
– отреагировала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Напомним, что в апреле между Германией и Россией уже разразился один дипломатический скандал: Анналена Бербок выслала из Германии нескольких российских шпионов. Россия прекратила работу такого же количества немецких дипломатов в Москве.
В какие дипломатические скандалы попадала Россия: последние новости
- Недавно финское издание обнародовало расследование о российских дипломатах – более 40 из них оказались шпионами, работавшими по всей северной Европе. В частности, несколько были обнаружены в Финляндии и Швеции.
- Польша вернула под контроль мэрии Варшавы российскую школу возле консульства страны-оккупанта. В России это вызвало истерику и возмущение – там ведь учились дети российских дипломатов.
- В марте из замка в Нидерландах выгнали российского консула Константина ван Флотена. Среди причин упомянули и поддержку страны-агрессорки и Путина. Ранее ван Флотен цинично заявлял, что война в Украине – это "миротворческая миссия".