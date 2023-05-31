Нещодавно Москва оголосила про нову верхню межу німецьких дипломатів у Росії, яка становить 350 осіб. Через це припинили роботу генеральні консульства Німеччини у Калінінграді, Єкатеринбургу та Новосибірську. В Німеччині пообіцяли вжити заходів у відповідь.

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Що відомо про закриття російських консульств

Після обмеження кількості німецьких дипломатів у Росії там залишилися всього одне генконсульство Німеччини – у Санкт-Петербурзі та посольство у Москві.

Та до дипломатів Кремль зарахував не тільки працівників консульств, а і співробітників Інституту Гете та німецьких шкіл у Росії, а також місцевий персонал. Це рішення у федеральному міністерстві закордонних справ назвали невиправданим та "ескалаційним".

Тож як контрзахід у Німеччині ухвалили рішення про закриття чотирьох з п'яти генконсульств країни-окупанта – тепер у Німеччині залишиться тільки посольство Росії та одне консульство у Бонні, Франкфурті, Гамбургу, Лейпцигу або Мюнхені.

Ми були змушені зважитися на цей крок, навіть якщо ми вважаємо його невиправданим. Крім того, однак, російська сторона ввела верхню межу в 350 осіб,

– відреагувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Нагадаємо, що в квітні між Німеччиною та Росією вже трапився один дипломатичний скандал: Анналена Бербок вислала з Німеччини кількох російських шпигунів. Натомість Росія припинила роботу такої ж кількості німецьких дипломатів у Москві.

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