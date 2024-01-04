Спасено 11,7 миллиона: МО предотвратило растрату на закупки наушников для ВСУ

Минобороны Украины предотвратило миллионные потери на закупках. В ходе проверки был выявлен риск завышения цен на специальные наушники. Речь идет об 11,7 миллиона сэкономленных гривен.

Служба внутреннего аудита Минобороны Украины провела проверку закупки специальных наушников, выявив риски неэффективного расходования средств. По результатам аудита, победитель тендера предложил одинаковые цены на разные модели наушников, что могло привести к закупке по завышенным ценам.

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Контроль за закупками

Как отмечают в ведомстве, уже приняли меры для проверки предложений победителя аукциона. В частности, провели мониторинг рыночных цен и провели переговоры, что позволило снизить стоимость товара и избежать лишних расходов бюджетных средств.

Принятые меры позволили предотвратить неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен из бюджета,

– заявляют в министерстве.

Благодаря активной позиции МО удалось не только сэкономить деньги, но и обеспечить армию качественными средствами индивидуальной защиты. Все 15 тысяч единиц спецнаушников уже на складах и готовы к отправке на передовую.

Коррупция в Минобороны

Еще в январе прошлого года разразился скандал, получивший название "яйца по 17 гривен", вокруг Министерства обороны и закупок. Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян рассказала недавно о ходе расследования.

По ее словам, должностным лицам, ответственным за соответствующие закупки, уже были вручены подозрения. Важно, что в феврале 2024 года истекает срок досудебного расследования по данному уголовному производству.

Кроме того, летом 2023 года разразился скандал из-за возможной закупки ведомством летних курток по цене зимних для бойцов Вооруженных Сил. Выявили вероятную растрату средств журналисты-расследователи.

Собственно, тендер проходил на платформе Prozorro , объявлен он был на сумму почти 310 миллионов гривен и был разделен на 5 лотов. Победителем объявили ООО "МИК", которое предложило 51,3 миллиона гривен по части лотов. Впоследствии цена в результате переговоров была снижена, что и привело к экономии средств.

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В то же время в Верховной Раде предлагают приравнять коррупцию к государственной измене и утвердить наказание до 15 лет тюрьмы за нарушение закона.

Критики инициативы подчеркивают: в случае принятия закона коррупционными делами будет заниматься СБУ, а не антикоррупционные органы, поскольку речь идет о госизмене. Плохо это тем, что подвергает сомнению всю антикоррупционную систему, которую Украина выстраивала после 2014 года.