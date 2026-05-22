Там 1200 лет пылал "вечный огонь": в Японии сгорела буддийская святыня

В Японии произошел пожар в буддийской святыне, где, по преданию, уже около 1200 лет непрерывно поддерживают "вечный огонь". Это уже второй подобный случай за 21 веке.

Пожар заметили утром 20 мая. Огонь охватил Зал Рейкода, расположенного вблизи вершины горы Мисен на юго-западе Японии. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о возгорании Зала Рейкода?

Сообщение о пожаре поступило 20 мая в 8:32. Пожар удалось локализовать примерно через два часа, но спасателям пришлось тянуть шланги на холм, а запас воды в резервуаре храма быстро закончился.

Огонь охватил деревянные молитвенные комнаты и оставил от сооружения лишь обгоревший каркас. По данным властей, никто не пострадал.

Сам "вечный огонь" спасли и перенесли в другое место, сообщили в буддийском храме Дайсьо-ин, который занимается святыней. В храме поблагодарили людей за поддержку и заявили, что планируют как можно быстрее восстановить сооружение.

Зал Рейкода расположен на острове Миядзима – священном месте паломничества на высоте около 450 метров над уровнем моря. По легенде, "вечный огонь" зажег монах Кукай, который в IX веке основал школу буддизма Сингон. Воду, которую кипятят над этим пламенем, считают целебной и такой, приносящей удачу.

Это уже второй крупный пожар в Рейкоде за последние десятилетия. Предыдущий храм сгорел в 2005 году из-за случайного возгорания во время уборки после тайфуна. Причины нового пожара сейчас расследуют.

Японские храмы и святыни часто уязвимы к огню, ведь многие из них построены из дерева и традиционных материалов. В последнее время в стране произошло несколько подобных пожаров, в частности в Храме Дайходзи и Храме Атаго.

Другие случаи возгорания религиозных сооружений

В прошлом году в китайской провинции Цзянсу произошел пожар в трехэтажном павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан. Вероятная причина – неосторожное использование свечей и благовоний туристом. Огонь полностью охватил здание, крыша обвалилась, но обошлось без жертв и пожар не распространился дальше. Павильон был относительно современной постройкой (2008 – 2009 годов), исторической ценности не имел.

В новогоднюю ночь в Амстердаме произошел крупный пожар в церкви Вонделькерк. Огонь быстро распространился на крышу и шпиль здания, а утром башня обвалилась. Пожар удалось локализовать, но сооружение получило серьезные повреждения. Церковь, построена в 1872 году, является исторической достопримечательностью города.

В Южной Корее масштабные лесные пожары уничтожили тысячи гектаров территории и вызвали жертвы и эвакуации. В районе Ыйсон огонь полностью разрушил тысячелетний буддистский храм Унрамса, который был построен еще во времена династии Силла. Монахи успели спасти часть священных реликвий. Пожары начались 21 марта 2025 года и быстро распространились из-за сильного ветра. В общем пострадали сотни людей, несколько человек погибли.