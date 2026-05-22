Пожежу помітили вранці 20 травня. Вогонь охопив Зал Рейкода, розташованого поблизу вершини гори Місен на південному заході Японії. Про це пише The New York Times.

Що відомо про займання Залу Рейкода?

Повідомлення про пожежу надійшло 20 травня о 8:32. Пожежу вдалося локалізувати приблизно через дві години, але рятувальникам довелося тягнути шланги на пагорб, а запас води в резервуарі храму швидко закінчився.

Вогонь охопив дерев'яні молитовні кімнати й залишив від споруди лише обгорілий каркас. За даними влади, ніхто не постраждав.

Сам "вічний вогонь" врятували та перенесли в інше місце, повідомили в буддійському храмі Дайсьо-ін, який опікується святинею. У храмі подякували людям за підтримку та заявили, що планують якнайшвидше відбудувати споруду.

Зал Рейкода розташований на острові Міядзіма – священному місці паломництва на висоті близько 450 метрів над рівнем моря. За легендою, "вічний вогонь" запалив монах Кукай, який у IX столітті заснував школу буддизму Сінґон. Воду, яку кип'ятять над цим полум'ям, вважають цілющою та такою, що приносить удачу.

Це вже друга велика пожежа в Рейкода за останні десятиліття. Попередній храм згорів у 2005 році через випадкове займання під час прибирання після тайфуну. Причини нової пожежі наразі розслідують.

Японські храми та святині часто вразливі до вогню, адже багато з них збудовані з дерева та традиційних матеріалів. Останнім часом у країні сталося кілька подібних пожеж, зокрема у Храмі Дайходзі та Храмі Атаґо.

Інші випадки займання релігійних споруд

Минулого року укитайській провінції Цзянсу сталася пожежа в триповерховому павільйоні Веньчан на горі Фенхуан. Ймовірна причина – необережне використання свічок і пахощів туристом. Вогонь повністю охопив будівлю, дах обвалився, але обійшлося без жертв і пожежа не поширилася далі. Павільйон був відносно сучасною спорудою (2008 – 2009 років), історичної цінності не мав.

У новорічну ніч в Амстердамі сталася велика пожежа в церкві Вонделькерк. Вогонь швидко поширився на дах і шпиль будівлі, а зранку вежа обвалилася. Пожежу вдалося локалізувати, але споруда зазнала серйозних пошкоджень. Церква, збудована у 1872 році, є історичною пам'яткою міста.

У Південній Кореї масштабні лісові пожежі знищили тисячі гектарів території та спричинили жертви й евакуації. У районі Ийсон вогонь повністю зруйнував тисячолітній буддистський храм Унрамса, який був збудований ще за часів династії Сілла. Монахи встигли врятувати частину священних реліквій. Пожежі почалися 21 березня 2025 року і швидко поширилися через сильний вітер. Загалом постраждали сотні людей, кілька осіб загинули.