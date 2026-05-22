Пожар заметили утром 20 мая. Огонь охватил Зал Рейкода, расположенного вблизи вершины горы Мисен на юго-западе Японии. Об этом пишет The New York Times.

Что известно о возгорании Зала Рейкода?

Сообщение о пожаре поступило 20 мая в 8:32. Пожар удалось локализовать примерно через два часа, но спасателям пришлось тянуть шланги на холм, а запас воды в резервуаре храма быстро закончился.

Огонь охватил деревянные молитвенные комнаты и оставил от сооружения лишь обгоревший каркас. По данным властей, никто не пострадал.

Сам "вечный огонь" спасли и перенесли в другое место, сообщили в буддийском храме Дайсьо-ин, который занимается святыней. В храме поблагодарили людей за поддержку и заявили, что планируют как можно быстрее восстановить сооружение.

Зал Рейкода расположен на острове Миядзима – священном месте паломничества на высоте около 450 метров над уровнем моря. По легенде, "вечный огонь" зажег монах Кукай, который в IX веке основал школу буддизма Сингон. Воду, которую кипятят над этим пламенем, считают целебной и такой, приносящей удачу.

Это уже второй крупный пожар в Рейкоде за последние десятилетия. Предыдущий храм сгорел в 2005 году из-за случайного возгорания во время уборки после тайфуна. Причины нового пожара сейчас расследуют.

Японские храмы и святыни часто уязвимы к огню, ведь многие из них построены из дерева и традиционных материалов. В последнее время в стране произошло несколько подобных пожаров, в частности в Храме Дайходзи и Храме Атаго.

Другие случаи возгорания религиозных сооружений

В прошлом году в китайской провинции Цзянсу произошел пожар в трехэтажном павильоне Вэньчан на горе Фэнхуан. Вероятная причина – неосторожное использование свечей и благовоний туристом. Огонь полностью охватил здание, крыша обвалилась, но обошлось без жертв и пожар не распространился дальше. Павильон был относительно современной постройкой (2008 – 2009 годов), исторической ценности не имел.

В новогоднюю ночь в Амстердаме произошел крупный пожар в церкви Вонделькерк. Огонь быстро распространился на крышу и шпиль здания, а утром башня обвалилась. Пожар удалось локализовать, но сооружение получило серьезные повреждения. Церковь, построена в 1872 году, является исторической достопримечательностью города.

В Южной Корее масштабные лесные пожары уничтожили тысячи гектаров территории и вызвали жертвы и эвакуации. В районе Ыйсон огонь полностью разрушил тысячелетний буддистский храм Унрамса, который был построен еще во времена династии Силла. Монахи успели спасти часть священных реликвий. Пожары начались 21 марта 2025 года и быстро распространились из-за сильного ветра. В общем пострадали сотни людей, несколько человек погибли.