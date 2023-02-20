Для нас важно защитить Бахмут, но не любой ценой, – Зеленский

Владимир Зеленский дал интервью итальянской газете Corriere della Sera. Глава государства рассказал журналистам о ситуации в Бахмуте.

Президент подчеркнул, что Украине важно отстоять Бахмут, но не любой ценой. Он также рассказал, что наши военные готовят новую контратаку.

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ВСУ готовят следующую контратаку

Мы будем оборонять Бахмут, пока это будет разумно, россияне потом захотят продолжить наступление до Краматорска и Славянска, вплоть до границ Донбасса и до Днепра, если смогут. Мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующую контратаку,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина готовится к короткой войне и победе. В то время как российский диктатор Владимир Путин пытается затянуть войну.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина ценит своих граждан, поэтому "чем быстрее закончится война, тем меньше у нас будет жертв".

"Наши солдаты более мотивированы, потому что они защищают свои семьи, свои дома. С другой стороны, мы видим, что экономические санкции против Москвы – это большая помощь, они дают нам время и простор для самоорганизации", – добавил глава государства.

Какая ситуация в Бахмуте: главное

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны.

В сети обнародовали видео, на котором показали, что происходит в Бахмуте утром 19 февраля На кадрах можно увидеть, что сейчас город полностью пуст, однако его продолжают надежно защищать украинские защитники.

Раньше Ирина Верещук рассказала, что в Бахмуте остаются 6 тысяч гражданских. Она в очередной раз призвала людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться.

По состоянию на 19 февраля ВСУ ликвидировали 142 860 российских захватчиков. Отметим, что эти данные могут быть неточные, поскольку из-за большой интенсивности боев трудно подсчитать все потери врага.