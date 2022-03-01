Об этом написал в своем твиттере советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Соответствующее сообщение появилось на его странице в соцсети 1 марта в 18:10.

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"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны России", – написал Подоляк.

Россияне бомбят Украину

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