Про це написав у своєму твітері радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Відповідний допис з'явився на його сторінці у соцмережі 1 березня о 18:10.

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"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни Росії", – написав Подоляк.

Росіяни бомбардують Україну

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