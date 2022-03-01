Про це написав у своєму твітері радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Відповідний допис з'явився на його сторінці у соцмережі 1 березня о 18:10.
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"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни Росії", – написав Подоляк.
Росіяни бомбардують Україну
- Зранку 1 березня ворог знову вдався до жахливого удару по Харкову. Загарбники обстріляли будівлю Харківської ОДА та житлові квартали міста.
- Росіяни атакували телевежу в Києві, щоб залишити українців без правдивої інформації – на жаль, є 5 загиблих і 5 поранених. Цифрове мовлення деяких каналів вже відновили.
- Окупанти безжально хотіли знищити Бабин Яр, кинувши туди бомбу. Це саме те місце, де поховані жертви Другої світової війни, інформує 24 канал.
- Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що росіяни збираються знищити Софію Київську. Адже окупанти цинічно заявили, що планують бомбардувати "об'єкти СБУ", розташовані неподалік.
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