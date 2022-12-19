У Залужного будет большой экзамен и много соблазнов, – Данилов
Источник:Украинская правда
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный имеет большую ответственность за ситуацию в стране. Его статусом могут воспользоваться.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что Залужному нужно быть очень аккуратным.
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"Валерий Федорович находится в определенном ореоле. Это большая ответственность. Надо быть очень внимательным, осторожным. С учетом статуса, в котором он сейчас, количество людей, которые будут иметь большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии", – сказал Данилов.
Все возвращается к политике
Данилов сказал, что Залужный должен понимать – его постараются затянуть в политический процесс. Секретарь СНБО считает, что в Украине все возвращается в политический процесс.
Могут начать появляться рядом люди, которые будут рассказывать, советовать, писать, прочее. Их просто очень многое может появиться. У Валерия Федоровича будет большой экзамен и много соблазнов, – отметил Данилов.
Заявления Залужного о войне: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ дал интервью The Thenomist. Он сообщил, что Россия готовит 200 тысяч человек, чтобы осуществить новое наступление на Киев. Следовательно, Кремль провел не частичную, а полную мобилизацию.
- По мнению Залужного, россияне могут наступать в январе или весной на Востоке, с Юга или даже из Белоруссии.
- Генерал рассказал, что ВСУ готовят большую операцию, но нужно больше оружия: 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц.
- Как отметил Залужный, Крым является главным в окончании войны с Россией. Для освобождения полуострова нужно преодолеть расстояние 84 километра до Мелитополя.