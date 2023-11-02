Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что Валерий Залужный наверняка имел в виду, что Украина нуждается в новейших видах вооружения и должна применять новые методы решения вопросов освобождения территорий.
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Какое оружие и средства нужны ВСУ
Украинским силам для достижения своей цели в войне требуется современное вооружение в определенных количествах.
- Это ракеты ATACMS, но не единицы, а сотни. Так же и ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, еще лучше TAURUS.
- Также требуются реактивные системы, радиолокационные системы. И системы разминирования, но не тактического уровня или минерами, а современные, которые разминируют десятки квадратных километров сразу.
- Необходимые радиолокационные системы, создающие мощные электронные поля против дронов, не пуская их на территорию Украины, против ракет, которые дезориентируют вражеские системы наведения в огневых средствах.
"Это уже инновационная модель войны, которая бы действительно дала Украине преимущества. У наших западных союзников есть все это, но пока нет политической воли, чтобы поставить это вооружение пятого поколения и в достаточном количестве Украине. Имея такие средства, у нас бы были существенные преимущества над врагом, а не равновесие", – пояснил генерал армии.
Какое оружие поможет ВСУ победить в войне: смотрите видео
Класс ведения новой войны
Также нужно изменить тактику войны, уверен Маломуж, и это не только оборона и уничтожение резервов врага, хотя это важный фактор. В первую очередь это проведение нестандартных стратегически наступательных операций и подготовка мощных системных ударов по всем вражеским резервам в глубоких тылах – по аэродромам, пусковым установкам, складам, штабам.
Также важно задействовать одномоментно все Силы специальных операций по тылам и флангам в оперативно выгодных направлениях – в частности, Крымский мост, все логистические пути.
"Тогда враг теряется и убегает в панике. Это класс ведения новой войны с новейшими средствами и способами непосредственно на уровне командования. Валерий Залужный наверняка так видит ситуацию и должен выполнить такие задачи", – отметил Николай Маломуж.
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Больше о заявлениях Валерия Залужного
- В важном издании The Economist вышла колонка главнокомандующего ВСУ по поводу нынешней ситуации на фронте и дальнейших шагов, которые должны привести Украину к победе в войне.
- В первую очередь Залужный признал ошибку, когда предполагал, что Россия после ужасных потерь прекратит боевые действия в Украине. Россия же потеряв по меньшей мере 150 тысяч человек, должна была "остановить войну". Но он в очередной раз убедился, что для нее "человеческая жизнь ничего не стоит".
- Также он объяснил, как происходило контрнаступление ВСУ. По планам украинские силы должны были за четыре месяца "дойти до Крыма". Однако они увязли на минных полях, а оружие западных союзников попало под удары врага.
- В то же время Залужный наметил 5 приоритетов, которые позволят ВСУ не допустить позиционную войну: преимущество в воздухе, которое позволит проводить масштабные наземные операции; контрбатарейная борьба, но усовершенствованная – в этом смысле ВСУ должен получать больший доступ к разведданным союзникам; радиоэлектронная борьба; системы разминирования, их требуется больше партнеров; Вооруженным силам нужно наращивать резервы.
- В настоящее время война, как отметил Залужный, переходит на "новый этап". Война становится "позиционной", войной "статического и изнурительного боя" – "как в Первой мировой войне". Такая ситуация пойдет на пользу России и будет способствовать восстановлению ее ресурсов. А это будет "угрожать Вооруженным Силам Украины и самому государству".