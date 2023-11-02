Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что Валерий Залужный наверняка имел в виду, что Украина нуждается в новейших видах вооружения и должна применять новые методы решения вопросов освобождения территорий.

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Какое оружие и средства нужны ВСУ

Украинским силам для достижения своей цели в войне требуется современное вооружение в определенных количествах.

Это ракеты ATACMS, но не единицы, а сотни. Так же и ракеты Storm Shadow/SCALP-EG, еще лучше TAURUS.

Также требуются реактивные системы, радиолокационные системы. И системы разминирования, но не тактического уровня или минерами, а современные, которые разминируют десятки квадратных километров сразу.

Необходимые радиолокационные системы, создающие мощные электронные поля против дронов, не пуская их на территорию Украины, против ракет, которые дезориентируют вражеские системы наведения в огневых средствах.

"Это уже инновационная модель войны, которая бы действительно дала Украине преимущества. У наших западных союзников есть все это, но пока нет политической воли, чтобы поставить это вооружение пятого поколения и в достаточном количестве Украине. Имея такие средства, у нас бы были существенные преимущества над врагом, а не равновесие", – пояснил генерал армии.

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Класс ведения новой войны

Также нужно изменить тактику войны, уверен Маломуж, и это не только оборона и уничтожение резервов врага, хотя это важный фактор. В первую очередь это проведение нестандартных стратегически наступательных операций и подготовка мощных системных ударов по всем вражеским резервам в глубоких тылах – по аэродромам, пусковым установкам, складам, штабам.

Также важно задействовать одномоментно все Силы специальных операций по тылам и флангам в оперативно выгодных направлениях – в частности, Крымский мост, все логистические пути.

"Тогда враг теряется и убегает в панике. Это класс ведения новой войны с новейшими средствами и способами непосредственно на уровне командования. Валерий Залужный наверняка так видит ситуацию и должен выполнить такие задачи", – отметил Николай Маломуж.

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