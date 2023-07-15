Враг – сильный и умный: Залужный назвал единственный способ победить Россию

Полномасштабная война с Россией длится уже 507 дней. Есть только один способ, как Силы обороны могут победить Кремль.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, военные до сих пор требуют строгой дисциплины. Он может быть требовательным, однако "не издевается над людьми, не подавляет их и не унижает".

Стоит прочесть Рота оккупантов, 9 складов, 33 единицы техники: мощное видео успешной работы Сил обороны

Враг – сильный и коварный

Уход от советского наследия украинских военных еще далек от завершения. По словам Залужного, еще многие кабинеты должны быть изменены. И еще больше изменений придет с новым поколением – с солдатами, которых главнокомандующий ВСУ с гордостью описывает как начитанных и знающих английский язык.

"Жаль, что мы их теряем", – отметил генерал.

После борьбы с внутренним советским идеологическим врагом Залужный столкнулся с внешним, восхваляющим то самое наследие, которое главнокомандующий хотел искоренить. Однако он до сих пор уважает доктрину своего противника.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ читает все, что когда-либо писал российский военачальник, генерал Валерий Герасимов. Он называет эти публикации "очень интересными" и сетует на то, что Герасимов в последнее время ничего не публиковал.

Это враг – враг, который очень умен. Умен и потому коварен. Он до сих пор сильный. Поэтому его следует уважать как такового и искать способы его убить. Потому что это единственный способ победить,

– подчеркнул Залужный.

Заметьте Украинские военные готовятся к наступлению на Херсонском направлении, – Нацгвардия

Украина не будет спрашивать у Запада разрешения, чтобы деоккупировать Крым