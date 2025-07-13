Не только захват территорий: Залужный раскрыл, как Россия планирует выиграть войну в Украине

Валерий Залужный считает, что развитие технологий и демографическая и экономическая ситуации в ближайшие годы, вероятно, будут способствовать ведению войны на истощение. Бывший главком отметил, что Россия не только будет пытаться захватить как можно больше территорий. Она будет пытаться победить и другим способом.

Посол Украины в Великобритании прогнозирует, что война перейдет на уровень дистанционного уничтожения способности страны к сопротивлению. Об этом он пишет в предисловии к книге журналиста УП Романа Романюка "Чем будут воевать в Третьей мировой", передает 24 Канал.

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Не только захват территорий

Валерий Залужный предусматривает рост интенсивности атак на инфраструктуру, энергетические системы, транспортные узлы и тому подобное. Кроме того, не будут прекращаться информационные операции врага.

Стратегия войны будет направлена не столько на захват территорий, сколько на истощение ресурсов и возможностей противника, создание хаоса и как следствие уничтожение способности нации к сопротивлению,

– подчеркнул генерал.

Залужный отметил, что военно-технологическая революция, которая уже началась, создает идеальные условия для такого типа войны, как война на истощение.

Стратегия победы Украины заключается не только в укреплении линии фронта, но и в формировании "жизнестойкости" страны.