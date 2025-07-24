Придется сделать выбор: Залужный рассказал, с какой проблемой столкнется Россия в 2026 году

Из-за критических потерь на фронте Путин в следующем году окажется перед важным выбором. В частности, российскому диктатору придется мобилизовать новых военных. Впрочем, полная мобилизация в крупных российских городах, вероятно, будет неприемлемой для руководства страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины, нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного для LB Live. По словам Валерия Залужного, потери с обеих сторон уже достигли критических масштабов.

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Кто может пойти воевать в России в следующем году?

Именно поэтому в следующем году Россия окажется перед важным выбором, который может существенно повлиять на дальнейший ход полномасштабной войны против Украины. Кроме того, Кремль столкнулся с серьезными демографическими проблемами.

В России сейчас стоит выбор, я в этом абсолютно уверен, что в 2026 году придется или действительно набирать снова "мясо", но брать уже его в Петербурге, в Москве, в остальных городах, или что-то думать, потому что, вероятнее всего, этот вариант недопустим,

– сказал Залужный.

Он подчеркнул, что тотальная мобилизация населения в крупных городах России будет политически неприемлемой для руководства страны. По его словам, это нанесет серьезный удар по экономике Москвы. Залужный также отметил, что даже усиление мобилизации не поможет врагу кардинально изменить ситуацию на фронте.

Потому что может кто-то найдется в Украине, кто сделает миллиарды беспилотников, которые будут стоить по 5 долларов, и будет все равно, сколько людей,

– объяснил Залужный.

Он заверил, что в будущем война потребует минимальных человеческих ресурсов. По его словам, все будет зависеть от технологий.