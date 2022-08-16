Залужный обеспокоен расположением ракетных систем вдоль границы со стороны беларуси
Источник:телеграм Валерия Залужного
Валерий Залужный 16 августа провел телефонный разговор с генералом Уэйном Дональдом Эйром – начальником штаба обороны вооруженных сил Канады. Главнокомандующий ВСУ рассказал коллеге о ситуации на фронте.
Залужный сообщил, что ситуация – напряженная, однако – полностью контролируемая. Оккупанты продолжают наступать по всей линии фронта.
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Захватчики совершают около 700 – 800 обстрелов позиций ВСУ ежедневно. Враг применяет от 40 до 60 тысяч боеприпасов.
Самая напряженная ситуация – в направлении Авдеевка – Пески – Марьинка.
россияне продолжают обстреливать мирные населенные пункты Украины. Залужный сообщил, что больше всего страдают от обстрелов:
- Николаев:
- Харьков:
- Марганец;
- Никополь;
- Березнеговатое.
Что вызывает беспокойство Залужного
Беспокойство вызывает расположение ракетных систем вдоль государственной границы со стороны Республики Беларусь, в частности на аэродроме Зябровка,
– заявил Залужный.
"Зябровка" – под полным контролем россиян
По данным Генштаба ВСУ, аэродром "Зябровка" находится под полным контролем россиян. Новость об этом на брифинге 8 июля сообщил Алексей Громов – заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ.
Известно, что, в частности, на территории "Зябровки" находились:
- российский ракетный дивизион ракетного комплекса "Искандер-М";
- дивизион С-400.
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