Валерий Залужный не сомневается в том, что украинские военные победят оккупантов. Кроме того, в разговоре с Кристофером Каволи он констатировал, что наши защитники готовятся к разным сценариям развития событий.

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Какие вопросы поднял Залужный во время телефонного разговора

Кристофер Каволи – Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий Вооруженными силами США в Европе. С Залужным он обсудил ситуацию на фронте и готовность украинской армии к разным сценариям развития событий.

Обменялись оценками стратегической обстановки с Кристофером Каволи. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на Востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы.

– написал впоследствии Залужный в соцсетях.

Кроме того, Главнокомандующий украинской армии вспомнил, что во время диалога с Каволи он поднял вопрос о необходимости вооружения и техники наших военных. Очевидно, речь шла о новых пакетах военной поддержки стран Запада.

Ситуация на фронте: как удерживают позиции ВСУ

Командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что оккупанты пытаются наступать на Бахмутском направлении и даже уже изменили тактику своих действий. Если раньше они использовали батальонно тактические группы, то сейчас применяют меньшие группировки и действуют в количестве от 7 до 30 человек.

Однако Вооруженные Силы – держатся, и не дают врагу захватить населенный пункт в Донецкой области. Следует отметить, что нашей армии удается добиваться определенных успехов на отдельных участках этого направления.

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Вероятно, российским захватчикам рано или поздно, но придется снова сделать "жест доброй воли". И не только, кстати, в Донецкой области. Дела у оккупантов плохи во всех направлениях, а это еще раз подтверждает, что Вооруженные Силы – лучшие.