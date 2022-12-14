Валерій Залужний не сумнівається у тому, що українські військові переможуть окупантів. Окрім того, у розмові з Крістофером Каволі він констатував, що наші захисники готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

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Які питання порушив Залужний під час телефонної розмови

Крістофер Каволі – це Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувач Збройних Сил США в Європі. Зі Залужним він обговорив ситуацію на фронті та готовність української армії до різних сценаріїв розвитку подій.

Обмінялися оцінками стратегічної обстановки з Крістофером Каволі. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на Сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці,

– написав згодом Залужний у соцмережах.

Окрім того, Головнокомандувач української армії згадав, що під час діалогу з Каволі він порушив питання потреби в озброєнні та техніці наших військових. Очевидно, йшлося про нові пакети військової підтримки від країн Заходу.

Ситуація на фронті: як утримують позиції ЗСУ

Командир полку "Азов" Максим Жорін розповів, що окупанти намагаються наступати на Бахмутському напрямку та навіть уже змінили тактику своїх дій. Якщо раніше вони використовували батальйонно-тактичні групи, то зараз застосовують менші угруповання і діють в кількості від 7 до 30 осіб.

Однак Збройні Сили – тримаються, і не дають ворогу захопити населений пункт на Донеччині. Слід зазначити, що нашій армії вдається досягати певних успіхів на окремих ділянках цього напрямку.

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Ймовірно, російським загарбникам рано чи пізно, але доведеться знову вчити "жест доброї волі". І не тільки, до речі, на Донеччині. Справи в окупантів кепські на усіх напрямках, а це вкотре підтверджує, що Збройні Сили – найкращі.