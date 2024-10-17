Залужный прокомментировал операцию Украины в Курской области

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. Ее прокомментировал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

Посол Украины в Великобритании сказал, что операция в Курской области демонстрирует, что Украина продолжает быть "активным деятелем развития военной науки". Об этом он заявил во время своего выступления в Chatham House в Лондоне, сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Не хочет давать оценку действиям

Бывший главком объяснил, что не видел военных планов по этой операции, однако считает, что действующее командование "учло все необходимые линии для ее проведения". Он отметил, что "это дело только военно-политического руководства Украины", каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать.

Есть люди, которые дадут оценку этому, когда эта операция закончится,

– отметил он.

Он также напомнил, что продолжается война и военное руководство подчиняется высшему политическому руководству, и только им может давать ответ на вопросы.

Комментируя ситуацию на фронте, Залужный объяснил, что она такая, "какой она может быть в результате тех действий и тех условий, в которых сейчас находится Украина". Он отметил, что "не могло произойти по-другому".

Я знаю точно, что они делают все возможное и невозможное для того, чтобы держать ситуацию под контролем,

– отметил Залужный.