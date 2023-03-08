Вносите бесценный вклад для нашей победы, – Залужный рассказал, кем является украинская женщина

В Международный день борьбы за права женщин Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинским защитницам.

Главнокомандующий поделился мыслями относительно того, какой является украинская женщина сегодня.

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Украинская женщина сегодня – кто она

"Защитница, которая рискует жизнью ради Родины. Волонтер, которая круглосуточно оказывает бесценную помощь. Врач, героически спасающий жизнь. Учительница, благодаря которой маленькие украинцы будут помнить ДНК нашей нации. А еще – руководительница компании, спортсменка, юрист, дизайнер, журналистка или успешная представительница любой другой профессии", – отметил Залужный.

Также Залужный добавил, что украинская женщина – это "мать, которая ежесекундно просит у Бога защиты для своего ребенка, жена, которая ждет дома или которую ждут дома, дочь, которая гордится родителями, а также стала для них надежной опорой".

Он выразил благодарность каждой украинке, которая вносит бесценный вклад для нашей победы. "Каждая на своем фронте. Благодарен за самоотверженность на передовой и надежный тыл", – добавил Главнокомандующий ВСУ.

Зеленский 8 марта поблагодарил украинских женщин

В рядах ВСУ служат более 50 тысяч женщин. Боевые медики, связисты, артиллеристы, разведчицы, служащие сфер логистики и десятки других должностей и специальностей. Все они ежедневным кропотливым трудом способствуют приближению победы.

Президент Владимир Зеленский уже поздравил всех женщин с праздником. Глава государства также поблагодарил свою маму и супругу. Он поздравил с праздником своих коллег и всех женщин Украины.

Также украинский президент призвал поблагодарить своих матерей. Он заметил: пока мама жива – можно чувствовать себя ребёнком.