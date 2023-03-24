Наиболее сложно, – Залужный рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта, где продолжаются постоянные бои с противником, который пытается захватить Бахмут и продолжить наступление на Донбассе. Украинские воины дают титаническое сопротивление.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил ситуацию на фронте с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. В ходе этого разговора генерал обратил внимание на Бахмутское направление.

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Какая ситуация в Бахмуте

Валерий Залужный отметил, что ситуация на Бахмутском направлении остается очень сложной. Однако, благодаря усилиям украинских воинов, ее удается стабилизировать.

Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать,

– отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ и начальник Штаба обороны Великобритании обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны и договорились поддерживать связь.

Актуальные данные о ситуации на Бахмутском направлении

По состоянию на 18:00 24 марта Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают штурмовые действия, пытаясь захватить Бахмут, который находится под контролем наших воинов. Кроме того, захватчики пытаются наступать в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек.

Также оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреляли Миньковку, Орехово-Василовку, Григоровку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На фоне нескольких месяцев попыток окружить и захватить Бахмут, которые заканчиваются неудачами, враг начал давление на Авдеевку. Понимая, что в городских боях шансов победить украинскую армию нет, захватчики также пытаются окружить город. Военный эксперт Петр Черник считает, что оккупанты решили сместить фокус на Авдеевку, в надежде, что этот город им удастся захватить.

Отдельно эксперт отметил, что Авдеевка стратегически важна для Украины, ведь фактически является ближайшей точкой к временно оккупированному Донецку. Однако Петр Черник подчеркнул, что город расположен почти на старой линии разграничения, которая была до полномасштабного вторжения, что доказывает – украинские войска эффективно держат оборону.