Звонок Зеленского все изменил: что Залужный хотел сделать за 7 месяцев до войны с Россией

Валерий Залужный рассказал о звонке Владимира Зеленского, который кардинально изменил его жизнь. Также он поделился своими планами на будущее.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что за 7 месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину он задумался об отставке и переходе к гражданской жизни. Однако ему тогда позвонил президент Владимир Зеленский и предложил самую высокую должность в Вооруженных Силах Украины.

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Что первым сделал главком на новой должности

Он признался, что сначала отремонтировал свой новый кабинет, сделав его простым и современным.

Таким образом, Залужный хотел избавиться от наследия советской армии. Больше всего в ней он презирал то, что любой командир, занимавший его должность, "фактически был феодалом над своими подчиненными".

Как Главнокомандующий ВСУ меняет армию

, кабинет Залужного расположен в Генштабе отдельно. Там главком хранит большую коллекцию книг. Среди них даже есть "Управление Китаем" Си Цзиньпина.

Залужному не близок принцип управления железной рукой. Вместо этого он часто просит о помощи других военных. Речь не только о его круге генералов.

Наши защитники, находящиеся на передовой, могут обращаться к нему напрямую через социальные сети. А командиры низшего звена ВСУ на местах часто чувствуют себя уполномоченными принимать решения быстро вместо того, чтобы каждый раз обращаться "наверх" и запускать свой вызов по цепочке командования.

Уход от советского наследия в украинской армии еще далек от завершения. Нужно поменять еще много кабинетов. И еще больше перемен придет с новым поколением,

– отметил главком.

О чем мечтает Залужный

"Железный генерал" сообщил о своем желании отправиться в путешествие и написать книгу после завершения войны со страной-агрессором. В то же время Залужный отдает себе отчет, что будет заниматься усилением украинской армии, чтобы ни один враг больше не мог напасть на наше государство.

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