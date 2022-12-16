Залужный сделал Суровикину незаслуженный комплимент – это питекантроп, – Пионтковский

В своем недавнем интервью Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный саркастически назвал Суровикина "человеком эпохи Петра I" через защитные сооружения, которые Россия строит на границе с Украиной. На самом деле, для российского генерала это незаслуженный комплимент.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о том, что в Курске снова раздавались взрывы.

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Суровикин – петикантроп

Пионтковский отметил, что Залужный сделал незаслуженный комплимент Суровикину, поскольку он – петикантроп. Мы все видели, как он едва по слогам читал о "тяжелых решениях на Херсонском направлении". В окружении Петра I были достаточно интересные люди, но Суровикин к таким не принадлежал бы.

Россия воюет только одним способом – заваливает трупами своих солдат, как это было и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Лишь одно сходство с Петром I – когда он еще не стал императором, у него были "потешные войска". И вот "забавные" линии для защиты границ России в Белгородской и Курской областях, хотя все понимают, что Украина в Россию не будет идти, но пропаганде это необходимо, чтобы поднять массы на "народную священную войну",

– заметил российский публицист.

Пионтковский о том, что Залужный сделал Суровикину незаслуженный комплимент: смотрите видео

Противостояние частных армий

Он продолжил, что в России сейчас ясно можно увидеть противостояние между собой частных армий. Наступление ПВК Пригожина силами зэков и мобиков на Бахмут – это желание Пригожина продемонстрировать, что он умеет воевать, а минобороны России нет. Хотя минобороны понимает, что никакого ни стратегического, ни исторического значения Бахмут не имеет.

"Он хочет одержать победу над минобороны, наверное, еще над Кадыровым. Военные конфликты есть и внутри российской армии, и внутри бункера", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

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