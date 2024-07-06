Вскоре Залужный начнет работу послом в Британии: СМИ назвали дату

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный через несколько дней приступает к работе послом Украины в Великобритании. Отмечается, что это произойдет 10 июля.

Об этом Суспильному сообщили источники в дипломатических кругах.

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Залужный вскоре приступает к работе послом в Великобритании

Бывший главнокомандующий Сил Обороны Украины Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании.

Несколько дней назад, а именно 4 июля, появилась информация о том, что Залужный уже отправился в Британию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла. Об этом тогда сообщали источники Общественного.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Британии еще в мае этого года.

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