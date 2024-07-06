Вскоре Залужный начнет работу послом в Британии: СМИ назвали дату
Источник:Суспильне
Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный через несколько дней приступает к работе послом Украины в Великобритании. Отмечается, что это произойдет 10 июля.
Об этом Суспильному сообщили источники в дипломатических кругах.
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Залужный вскоре приступает к работе послом в Великобритании
Бывший главнокомандующий Сил Обороны Украины Валерий Залужный 10 июля приступает к работе послом Украины в Великобритании.
Несколько дней назад, а именно 4 июля, появилась информация о том, что Залужный уже отправился в Британию и в ближайшее время начнет исполнять обязанности посла. Об этом тогда сообщали источники Общественного.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Британии еще в мае этого года.
Увольнение Залужного: основное
- Владимир Зеленский 8 февраля уволил Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Тогда на его место назначили Александра Сырского.
- Через месяц, 7 марта, стало известно, что президент согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Британии.
- Собственно уже 9 мая на сайте главы государства опубликовали указ о назначении Залужного Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
- В тот же день британский посол в Киеве Мартин Харрис опубликовал сообщение в соцсети Х, где поздравил Валерия Залужного с назначением на должность посла Украины в Британии. Он отметил, что с нетерпением ждет совместной работы над "укреплением нашего нерушимого альянса и продвижением вперед нашего столетнего партнерства",