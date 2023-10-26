Обсудили наступательные операции: Залужный встретился с командующими армий США и Великобритании

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с партнерами из США и Великобритании. Они обсудили ряд важных вопросов, включая наступательные операции Сил обороны.

Так, Залужный встретился с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакиным.

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Что обсудили во время встречи

В ходе встречи Залужный рассказал о ситуации на поле боя, какие направления сейчас самые сложные, а также проанализировал возможные планы противника. Кроме того, командующие обсудили наступательные и оборонные операции ВСУ.

Остановились на актуальных потребностях Вооруженных сил Украины в снарядах, дронах и военной технике. Отдельно обсудили ключевые вопросы усиления нашей противовоздушной обороны и прикрытия в осенне-зимний период объектов критической инфраструктуры.

– сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также поблагодарил союзников за поддержку и помощь.

Залужный встретился с Каволи и Радакиным: смотрите видео

Залужный посетил Херсонщину

Владимир Зеленский и Валерий Залужный 20 октября посетили Херсонскую область. Президент Украины во время визита вместе с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным провел совещание с военными. В ней приняли участие также начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Юрий Содоль, командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов.

Кроме того, Зеленский также заслушал доклад Залужного по поводу общей оперативной ситуации на передовой, обеспечения украинских защитников оружием и боеприпасами.

Накануне, 18 октября, Залужный также побывал на 2 направлениях фронта, где враг активно штурмует позиции ВСУ. В частности – под Авдеевкой. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что с командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность шагов с учетом постоянного изменения оперативной обстановки и обсудили первоочередные потребности подразделений. Также Залужный побывал и в Купянском направлении.