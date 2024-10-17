Не слушайте бродячих экспертов, – Залужный высказался о прогнозах в войне

В войне трудно делать прогнозы, ведь на поле боя работает только математика. Следовательно, прогнозы "экспертов" относительно ее завершения могут не оправдаться.

Об этом заявил Валерий Залужный во время своего выступления в Chatham House в Лондоне. Как сообщает корреспондентка 24 Канала, Залужный отметил, что только математика просчитывает все.

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Залужный о прогнозах завершения войны

Посол Украины в Великобритании заявил, что Украине трудно действовать дальше без глобальной стратегии от партнеров. Комментируя возможную дату завершения войны, он отметил, что в войне трудно делать прогнозы.

Не слушайте никаких бродячих экспертов. Не может быть в войне никаких прогнозов. В войне работает только математика. Именно математика, которая просчитывает все это,

– заявил Залужный.

Залужный прокомментировал План победы

Валерий Залужный заявил, что поддерживает План победы Владимира Зеленского. По его словам, Украина борется против "достаточно мощной коалиции".

Так, Залужный отметил, что сейчас Россия объединилась в коалицию с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Есть все предчувствия, что эта коалиция будет увеличиваться,

– сказал главнокомандующий ВСУ в отставке.

Поэтому, Залужный отметил, что Владимир Зеленский действует абсолютно логично и правильно, ведь Запад не создал план защиты своих демократических институтов.