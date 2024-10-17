Про це заявив Валерій Залужний під час свого виступу в Chatham House у Лондоні. Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу, Залужний наголосив, що лише математика прораховує все.

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Залужний про прогнози завершення війни

Посол України у Великій Британії заявив, що Україні важко діяти далі без глобальної стратегії від партнерів. Коментуючи можливу дати завершення війни, він наголосив, що у війні важко робити прогнози.

Не слухайте ніяких бродячих експертів. Не може бути у війні ніяких прогнозів. У війні працює лише математика. Саме математика, яка прораховує все це,

– заявив Залужний.

Залужний прокоментував План перемоги

Валерій Залужний заявив, що підтримує План перемоги Володимира Зеленського. За його словами, Україна бореться проти "досить потужної коаліції".

Так, Залужний наголосив, що наразі Росія обʼєдналась в коаліцію з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

Є усі передчуття, що ця коаліція буде збільшуватися,

— сказав головнокомандувач ЗСУ у відставці.

Відтак, Залужний наголосив, що Володимир Зеленський діє абсолютно логічно і правильно, адже Захід не створив план захисту своїх демократичних інституцій.