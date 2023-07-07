Победим, все идет по плану, – Залужный встретился с Шапталой на Запорожье и похвалил ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами назло россиянам жив, здоров и выполняет свою работу. Более того, Валерий Залужный уверен, что боевая работа украинской армии продолжается по плану к победному финалу. Врагу не удается ее сорвать.

В пятницу, 7 июля, генерал и военачальник украинского войска опубликовал сообщение, из которого ясно, что с каждым днем Украина на шаг все ближе к победе над российскими захватчиками. Собственно, также известно, что Залужный встретился с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой.

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Боевая работа продолжается по плану

Как отметил Главнокомандующий, с Шапталой он работал в оперативно-стратегических группировках войск "Хортица" и "Таврия" на Запорожском направлении.

Все нормально, все будет хорошо, все по плану, ребята молодцы. Победим,

– констатировал "Железный генерал".

Кроме того, Валерий Залужный поблагодарил каждого, кто защищает нашу землю от врага.

Валерий Залужный на Запорожье: смотрите видео

, противник надеется на то, чтобы мы сдались, однако нет сомнений в том, что все дальше будут набирать обороты операции ВСУ под руководством Генштаба и мы будем праздновать разгром оккупантов.

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Россия лжет, потому что боится контрнаступления