Достойный кандидат: как скажется на НАТО замена Столтенберга на Рютте

Полномочия действующего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга закончатся уже в октябре 2024 года. В качестве новой возможной кандидатуры на пост генсека Альянса рассматривают премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Эксперт по вопросам внешней и политики безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал 24 Каналу, какие перспективы для Украины может иметь вероятная замена Столтенберга на Рютте. Заметим, что приверженцы кандидатуры Рютте считают, что премьер-министр Нидерландов сможет справиться с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в США.

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Рютте – хороший политик

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – это достойный кандидат и хороший политик, отметил дипломат. Нет никаких возражений по поводу его качества. К тому же, Нидерланды показали свою поддержку Украине.

Нидерланды – это первая страна, которая начала подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину. В то же время, Рютте отметил, что поражен уже осуществленным прогрессом Украины и подчеркнул, что Нидерланды готовы помогать нашему государству продолжать воплощать реформы, необходимые для процесса вступления в Евросоюз.

"Однако я хотел бы видеть на этом посту представителя из центрально-восточной Европы, например, премьер-министра Эстонии Каю Каллас или министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Это было бы очень хорошим сигналом, что не только "старая" Европа принимает решение, но и Европа, которая остро ощущает на себе угрозу со стороны России", – сказал Хара.

Однако самое главное, "старая" Европа осознает угрозу со стороны России и лучший способ справиться с этой угрозой – помогать Украине.

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