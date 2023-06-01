В России впервые призвали на телевидении сместить Путина: кто начал "флешмоб"

Британская разведка проанализировала российское медийное пространство. Эксперты увидели, что в стране-агрессорке было ослаблено табу на слова об избрании нового президента, и этим воспользовалась оппозиция.

Минобороны Великобритании опубликовало 1 июня разведывательный обзор. В нем говорится о том, как россияне начали критиковать Владимира Путина.

Читайте также Партии войны не нравится мягкость Путина: почему она видит своим лидером Пригожина

Кто первым показал россиянам пример

По мнению британских аналитиков, Евгений Пригожин мог ослабить табу на критику российского диктатора. После полномасштабного вторжения в Украину Россия ввела у себя цензуру, которую не видели со времен СССР. Впрочем, ограничение свободы слова не коснулось владельца ЧВК "Вагнера".



Главарь наемников сделал серию критических заявлений в сторону режима Путина. Ему за это ничего не было, и другие россияне это увидели.

Кому разрешили в эфире "уколоть" Путина

Борис Надеждин призвал россиян избрать себе нового главу государства во время президентских выборов 2024 года. По его словам, смена президента должна нормализовать отношения России с Европой.

Оппозиционный политик сказал это 27 мая в эфире одного из российских телеканалов. Британские разведчики называют Надеждина заметным критиком войны с начала вторжения России. Аналитики считают этот инцидент едва ли не первым призывом на государственном телевидении к замене диктатора. Они предполагают, что резкая и критическая риторика Пригожина придала российской оппозиции смелость.

Почему Путин не наказывает Пригожина