Зеленский объявил о масштабной ротации украинских послов

Владимир Зеленский объявил о смене послов Украины в ряде стран. Речь идет, в частности, о дипломатических представителях нашего государства в Соединенных Штатах и европейских странах.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 15 июля.

Где именно ожидается замена украинских послов?

Президент отметил, что не стал бы сосредотачиваться исключительно на посольстве Украины в Соединенных Штатах. Ведь есть и другие посольства, где также накопились определенные вопросы.

Мы сейчас обсуждаем это с первым заместителем министра иностранных дел Андреем Кислицей и, безусловно, с министром иностранных дел Андреем Сибигой,

– пояснил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о целом списке украинских послов в разных странах, которых планируется заменить.

"Когда решение будет окончательно согласовано, мы обязательно сообщим о нем публично. Пока окончательного решения еще нет", – отметил украинский лидер.

Напомним, ранее стало известно, что посол Украины в США Ольга Стефанишина хочет завершить дипломатическую службу по собственному желанию. По данным СМИ, причина – личные обстоятельства.

Впоследствии стало известно, что на эту должность могли назначить экс-премьера Украины Юлию Свириденко. Однако источники 24 Канала сообщили, что она не рассматривает для себя пост посла в Соединенных Штатах.

Между тем президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил Свириденко возглавить дипломатическое ведомство одного из ключевых партнеров Украины. Она написала, что готова продолжать государственную службу.