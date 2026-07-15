Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Урсулою фон дер Ляєн у Києві 15 липня.

Де саме очікується заміна українських послів?

Президент зауважив, що не зосереджувався б лише на посольстві України у Сполучених Штатах. Адже є й інші посольства, де також накопичилися певні питання.

Ми зараз обговорюємо це з першим заступником міністра закордонних справ Андрієм Кислицею та, безумовно, з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою,

– пояснив Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про цілий перелік українських послів у різних країнах, яких планується замінити.

"Коли рішення буде остаточно узгоджене, ми обов'язково повідомимо про нього публічно. Поки що остаточного рішення ще немає", – зазначив український лідер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що пані посол України у США Ольга Стефанішина хоче завершити дипломатичну службу за власним бажанням. За даними ЗМІ, причина – особисті обставини.

Згодом стало відомо, що на цю посаду могли призначити експрем'єрку України Юлію Свириденко. Однак джерела 24 Каналу повідомили, що вона не розглядає для себе пост пані посла у Сполучених Штатах.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити дипломатичне відомство одного з ключових партнерів України. Вона написала, що готова продовжувати державну службу.