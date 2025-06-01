Заменяют подбитые на целые: Россия пытается преуменьшить масштабы потерь стратегической авиации
- Россияне пытаются скрыть потери стратегической авиации, заменяя уничтоженные самолеты на неповрежденные аналоги.
- OSINT-аналитики зафиксировали, что на месте обгоревшего Ту-95 появился целый самолет, но обгоревший аэродром остался видимым.
После атаки СБУ на стратегическую авиацию страны-агрессора, россияне пытаются скрыть масштабы потерь. Вместо уничтоженных самолетов на аэродромах выставляют неповрежденные аналоги.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в СБУ.
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Как россияне пытаются преуменьшить потери авиации
После успешной операции СБУ "Паутина", когда был поражен 41 российский самолет, россияне всячески пытаются масштабы утраченной стратегической авиации.
Как сообщают наши источники в СБУ, вместо сожженной техники россияне завозят на аэродромы другие, не поврежденные, самолеты, чтобы на спутниковых снимках не было видно пораженных бортов.
Кроме того, OSINT-аналитики 2 июня зафиксировали на спутниковых снимках обгоревший самолет Ту-95 на одном из пораженных аэродромов. Однако на снимках за июнь на его месте стоит уже целый самолет.
Россияне пытаются преуменьшить масштабы потерь: смотрите видео
"Они поставили его именно в таком положении, как до этого стоял пораженный самолет. Но на снимке видно обгоревший аэродром под ним", – отмечают OSINT-аналитики.
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, атаки на российские аэродромы могло и не быть. Однако при условии, что Россия согласилась бы на прекращение огня.