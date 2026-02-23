"Помощники есть": Буданов анонсировал назначение нового заместителя

В Офисе президента Украины продолжается поиск кандидата на должность заместителя руководителя, который будет отвечать за экономические вопросы. Сейчас окончательное решение еще не принято.

Об этом на полях Justice Conference сообщил глава ОП Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Есть ли конкретные кандидаты на должность заместителя Буданова?

Отвечая на вопрос журналистов о назначении заместителя или помощника по экономическим вопросам, Буданов ответил, что помощники пока есть, а по заместителям решение еще ожидается.

Также руководитель ОП прокомментировал, рассматриваются ли конкретные кандидатуры на эту должность.

Не спешите, пожалуйста. Если ждем, значит они еще там соглашаются",

– отметил он.

Ранее заместителем председателя ОП по экономическим вопросам был Ростислав Шурма. В сентябре 2024 года его уволили, а впоследствии он стал фигурантом уголовного производства НАБУ из-за вероятного хищения средств на схемах с электростанциями на оккупированной части Запорожской области.

Что известно о назначении Буданова на должность главы ОП?