Про таке на полях Justice Conference повідомив очільник ОП Кирило Буданов, передає 24 Канал.

Дивіться також Є два варіанти: Буданов відповів, чи досягне Україна завершення війни

Чи є конкретні кандидати на посаду заступника Буданова?

Відповідаючи на питання журналістів щодо призначення заступника чи помічника з економічних питань, Буданов відповів, що помічники наразі є, а щодо заступників рішення ще очікується.

Також керівник ОП прокоментував, чи розглядаються конкретні кандидатури на цю посаду.

Не поспішайте, будь ласка. Якщо чекаємо, значить вони ще там погоджуються",

– зазначив він.

Раніше заступником голови ОП з економічних питань був Ростислав Шурма. У вересні 2024 року його звільнили, а згодом він став фігурантом кримінального провадження НАБУ через імовірне розкрадання коштів на схемах з електростанціями на окупованій частині Запорізької області.

Що відомо про призначення Буданова на посаду очільника ОП?